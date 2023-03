Verso le amministrative, il candidato a sindaco di Bordighera Giuseppe Trucchi inaugura il point (Foto e video)

Il candidato sindaco di Bordighera Giuseppe Trucchi, oggi, ha inaugurato il suo point allestito in via Vittorio Emanuele II. Erano presenti anche il consigliere regionale Enrico Ioculano e il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada.

Trucchi si presenterà alle prossime elezioni amministrative con la lista ‘Insieme’, sostenuta politicamente dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Verdi e Sinistra e dal Partito Socialista. “Abbiamo voluto fare questa lista perché è una proposta alternativa per dare la possibilità a chi a Bordighera non vuole votare per le altre due liste candidate che hanno governato Bordighera negli ultimi dieci anni. L’unico modo per cambiare è votare per la nostra lista” - dichiara il candidato sindaco Giuseppe Trucchi - “Tra gli obiettivi principali vi è l’ospedale, la difesa della sanità territoriale. La sanità nel nostro distretto io credo che sia la peggiore della Liguria. La rotonda è un problema decennale, perché il perito ha detto che dovrebbe essere parzialmente distrutta per poterla rialzare per dare possibilità alle attività commerciali di inserirsi. Il progetto della passeggiata a mare a mio giudizio sarebbe da rivedere per una serie di problemi che ci sono. Per il Palazzo del Parco abbiamo monetizzato gli oneri di urbanizzazione; quindi, dovremo farlo con i nostri soldi e non ce n'è abbastanza. Vi è problema del campo Zaccari, che nessuno ci dedica attenzione. È un campo che ha una struttura meravigliosa e completamente trascurata. Riguardo i parcheggi noi proponiamo di fare un parcheggio al paese alto acquistando dei terreni e uno sotterraneo in centro, o al piazzale Zaccari o nel piazzale del mercato”.

Ad affiancare il medico di 70 anni e attuale consigliere comunale di Bordighera in questa nuova avventura politica vi saranno Eraldo Mussa di 63 anni, l’ex bancario Sergio Giribaldi di 64 anni, la ristoratrice di 33 anni Valentina Pappallo, l’avvocato 53enne Pierpaolo Guglielmi, la 69enne ex assistente domiciliare Anna Maria Piccinini, l’ex bancario di 76 anni Giuseppe Anfosso, l’insegnante di 67 anni Angela Rossi, l’artigiano di 72 anni Sergio Lanza, la studentessa di 23 anni Susanna Anis, il pensionato di 63 anni Giulio Lavagna, l’impiegata 57enne Teresa De Grandis, il pensionato di 72 anni Aldo Basso, il 61enne dirigente sportivo Ermanno Gagliolo, l’ex albergatrice di 61 anni Antonina Lucido, l’imprenditore e amministratore di condomini di 52 anni Claudio Alborno e la creativa di 62 anni Raffaella Pallanca.

“Mi sono convinto a candidarmi perché penso che in questo momento storico sia molto importante far vedere la presenza e mi auguro veramente che tutti gli iscritti o comunque i militanti del Movimento 5 Stelle possano far convogliare i voti su questa lista perché è una cosa molto importante“ - dice l’avvocato candidato nella lista di Trucchi per il Movimento 5 Stelle Pierpaolo Guglielmi - “Io credo tanto nei valori del movimento, soprattutto quelli di coerenza e del fatto che i cittadini ’normali’ si debbano candidare e dare la loro vita per l’impegno politico. È un servizio sociale che si fa”.

La candidatura di Giuseppe Trucchi è sostenuta dal artito Democratico. "Il Pd appoggia la candidatura di Trucchi perché ormai da diversi anni sta portando avanti le istanze del Partito Democratico all'interno del consiglio comunale di Bordighera. Penso che possa essere la figura giusta per portare avanti un discorso di rilancio della città di Bordighera" - dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano.