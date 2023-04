Bordighera, il candidato sindaco Giuseppe Trucchi: "Vogliamo risolvere il problema della Rotonda di Sant’Ampelio" (Foto e video)

“Risolvere finalmente dopo dieci anni il problema della Rotonda di Sant’Ampelio“. È uno degli obiettivi del candidato sindaco di Bordighera Giuseppe Trucchi.

Tra i punti del programma elettorale della lista “Insieme”, con la quale Trucchi concorre alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, vi è anche la Rotonda di Sant’Ampelio. “E’ vittima di una pratica non risolta” - sottolinea Trucchi - “Tutt'oggi, nonostante il passare del tempo, siamo ancora nel pieno di una vertenza giudiziaria per via delle quote della rotonda sul mare che sono troppo basse. È l’esito di una perizia, ordinata dal giudice, che ha riconosciuto quello che avevo più volte avanzato come dubbio negli ultimi anni, sia in commissione sia in consiglio comunale, senza purtroppo essere ascoltato dall’Amministrazione e dal sindaco“.

“Dopo tanti anni siamo ancora con la rotonda non completamente fruibile, con gli spazi sottostanti non utilizzabili e quindi con il rischio di non riuscire ad abbattere o spostare il prefabbricato che rovina la vista del mare perché giustamente i titolari del ristorante e dell’attività balneare, che avrebbero diritto ad entrare sotto la rotonda, non possono entrarci per irregolarità delle quote altimetriche e rischio idrologico“ - spiega Trucchi - “Noi abbiamo proposto molte volte di cercare una transazione ma non è stato fatto”.