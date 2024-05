Elezioni Sanremo, dal palco dell’Ariston Gianni Rolando lancia la volata del centrodestra

La volata è lanciata. Entra nel vivo la campagna elettorale che darà a Sanremo un nuovo sindaco dopo i 10 anni di amministrazione Biancheri e il primo scatto è quello di Gianni Rolando che oggi pomeriggio ha radunato la sua squadra e i suoi fedelissimi al Teatro Ariston. Un grande evento che ha portato a Sanremo il mondo del centrodestra locale, regionale e non solo.

In platea, oltre ai vertici locali dei partiti di Governo, anche il presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan, il sottosegretario Paola Frassinetti, il coordinatore regionale di FdI Matteo Rosso, il coordinatore ligure di FI Carlo Bagnasco con il deputato Roberto Bagnasco, il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana ed Edoardo Rixi per la Lega. Presente all’Ariston anche il governatore di Regione Piemonte, Alberto Cirio. Sul palco anche un momento di show con le ‘Black Widow’, le ballerine della crew ‘Urban Theory’, partita dal Ponente e arrivata a più riprese in tv, anche al fianco di Fiorello. L’evento è stato condotto da Gianni Rossi.

“Oggi l'ambiente di Sanremo non è quello che avevo io molti anni fa - ha detto Gianni Rolando dal palco accolto dalla 'Danza dei quartieri' delle ginnaste della Viridis - una Sanremo pulita, con molti spettacoli, era una cosa eccezionale. Ci siamo dimenticati dei quartieri, non solo Festival e Casinò. Ogni quartiere ha bellezze che ci dimentichiamo, faremo sì che il centro e le periferie siano trattati uguale. Ogni metro quadrato della nostra città sarà trattato nello stesso modo per dare dignità a tutta Sanremo. Il contatto con quartieri e frazioni sarà una costante della nostra amministrazione, individueremo dei responsabili con cui dialogheremo costantemente in modo da avere sempre molto chiari i problemi. Andremo nei singoli quartieri a fare delle giunte”.

“Civico è chi crede nella propria città - ha detto dal palco il senatore Gianni Berrino - a chi vi racconta che i civici amministrano meglio perché sono liberi dico che noi siamo stati liberi di scegliere Gianni Rolando. Il mio partito ci chiede conto, ci chiede conto di essere onesti, limpidi, seri e con una grande passione. A Giorgia Meloni noi dobbiamo rispondere della nostra onestà, noi dal basso siamo la forza di chi è al governo. Non ci diranno che cosa dobbiamo fare”.

“In questi anni la città si è dedicata a svendere gli immobili - ha poi detto dal palco Maurizio Zoccarato, ex sindaco di Sanremo e regista della coalizione di centrodestra - abbiamo venduto l’ex tribunale per fare una casa di riposo, si dice che faranno altre case di riposo ma non si pensa ai giovani, allo sviluppo economico e al turismo. Non possiamo pensare che il futuro sia legato a chi ha più di 70 anni, ma il futuro è dei bambini e dei giovani. La differenza tra fare politica bene o farla male è che il politico che ha poca visione fa la marchetta e dà lavoro, noi dobbiamo creare lavoro. Questa campagna elettorale è partita male, abbiamo parlato troppo di buche, dobbiamo guardare più in alto. Se non iniziamo a volare più in alto e dire come vogliamo Sanremo, non possiamo pensare che i nostri figli vadano a scuola al Mercato dei Fiori che non sappiamo se è una scuola o una palestra e quando c’è un morto qualcuno si lava la coscienza mettendoci un cartello. Se uno ha le palle da tennis le mette sul tavolo e si prende le responsabilità, come se le prende delle cose non fatte. Il futuro di Sanremo non è il porto, Pian di Poma è uno schifo, non si pensa alla viabilità, ci sono strutture che non vanno bene per fare agonismo”.

E poi, sull’endorsement di Claudio Scajola ad Alessandro Mager: “Nella vita la paura è un sentimento nobile, essere codardi no. Claudio ha fatto l’endorsement? E allora? Claudio è un uomo con la U maiuscola, non si è nascosto. Lo sapevamo, meglio. Sanremo non si è arresa ai saraceni, non si è arresa ai genovesi e non si arrenderà a nessun altro”.

“Mi ricorda un anno fa, vedo sondaggi farlocchi e complotti, tutte cazzate - ha aggiunto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro - mi davano tutti per perdente, abbiamo stravinto. Tu vincerai al primo turno, ma al ballottaggio è ancora più divertente. Il civismo è apprezzabile, ma spesso si confonde l’essere diviso con l’essere un paraculo, essere civico con l’essere una banderuola. In politica la coerenza è un valore, un principio che dobbiamo salvaguardare. Per favore non facciamo più governare le nostre città dal Partito Democratico”.

Prima di chiudere elencando i punti del proprio programma, il candidato sindaco Gianni Rolando ha aggiunto: “Negli ultimi 10 anni Sanremo ha tirato il freno a mano e mi sono chiesto come mai dalle altre parti riuscissi a fare delle cose che non riuscivo a fare a Sanremo. Pietro Agisti in tre anni ha lanciato tutte le opere che vediamo oggi in città e l’ha potuto fare perché è andato a Roma e ha trovato i finanziamenti. Faceva l’ingegnere. Il momento è simile. Abbiamo la forza politica per avere tutti i finanziamenti, abbiamo regione e governo che ci appoggiano, è una circostanza eccezionale. Parallelamente c’è l’interesse dei prova che stanno scommettendo su Sanremo. Questo fa sì che Sanremo abbia l’ultima speranza di rialzarsi. Nei prossimi cinque anni se il sindaco sarà quello giusto sarà una città di primissimo livello internazionale”.

“La provincia è come un condominio con 67 appartamenti e Sanremo ha l’attico più bello - ha concluso Rolando riferendosi a Claudio Scajola - chi lo amministra è il sindaco di Imperia, ma penso sia importante che in questo palazzo ognuno sia padrona a casa sua. Se ci sono intrusioni non funziona. Se Rolando sarà sindaco Sanremo sarà dei sanremesi”.

In allegato i nomi dei candidati delle 6 liste del centrodestra