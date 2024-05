Bordighera: Saint Charles, il consigliere Trucchi chiede lumi sulla nuova linea di management

"Con il mese di Maggio Regione Liguria e Iclas GVM hanno avviato la trasformazione del Punto di Primo Intervento dell'Ospedale S.Charles di Bordighera in Pronto Soccorso. Con l'occasione ho riproposto nuovamente al Consiglio Comunale una mozione per ottenere la istituzione di una Commissione Sanità che consenta ai consiglieri di attivare un percorso di condivisione e verifica con le autorità sanitarie e con il gestore privato dei passi attuativi del contratto di gestione del Presidio Sanitario firmato lo scorso anno a distanza di 5 anni dal bando originario". Ad intervenire chiedendo lumi sulla gestione dell'ospedale della città delle palme è il consigliere comunale del gruppo 'Insieme' Giuseppe Trucchi.



Credo che il Comune di Bordighera in qualità di proprietario dell'Ospedale abbia titolo per poter chiedere, in modo certo collaborativo e costruttivo, approfondimenti precisi su alcuni punti. In particolare sarebbe importante capire come si inseriscono i reparti di Bordighera nella rete aziendale di ASL1 dal punto di vista operativo e informatico, quale è la dotazione del personale, quale è la organizzazione gerarchica dei reparti, quali prestazioni vengono rese, quali codici di emergenza sono gestiti, eventuali difficolta di sostenibilità sul piano economico finanziario, ed eventualmente altro.



Spero che la mia proposta che vuole essere collaborativa sia finalmente accettata".