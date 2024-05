Fabrizio Parrino: è tempo di mettere mano a Valle Armea e tutte le aree di Sanremo che meritano di più

Siamo nel vivo della campagna elettorale di Sanremo. Molti candidati sono alla prima esperienza, con voglia ed entusiasmo di poter mettere la loro esperienza al servizio della città in cui vivono.

“Lavoro da 25 anni nel settore floricolo – afferma Fabrizio Parrino - che, come tutti sapete, è un’attività di primaria importanza nell’economia della nostra provincia.La mia attività si svolge in Valle Armea, una zona abbondonata a se stessa in cui floricoltori e operatori del settore sono costretti a lavorare in condizioni che definirei penose.”

“L’amministrazione uscente – continua il candidato al consiglio comunale per FDI - non ha mai fatto nulla per il nostro settore e per questa zona disagiata. Non ha saputo investire né per garantire la giusta manutenzione delle strutture, né per separare opportunamente le aree destinate alle attività scolastiche e sportive da quelle per il commercio e la logistica. Pochi ragazzi sanno che la nostra filiera è in continua crescita e sempre alla ricerca di nuove figure professionali sia attive nella produzione che nel commercio e nell’esportazione.”

Sono questi i motivi che hanno spinto Fabrizio Parrino a candidarsi: “ voglio dar voce ad un settore troppo spesso ignorato e sottovalutato nonostante valga piu di 500 mllioni di fatturato e più del 60% delle esportazioni della nostra provincia.”

“Inoltre, da cittadino sanremese, - aggiunge - non posso fare a meno di notare quanti enormi problemi esistano sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sia per l’annoso problema delle buche nelle nostre strade. Nella zona di S. Bartolomeo, dove abito, siamo costretti a convivere con mucchi di rifiuti e strade dissestate, oltre a doverci difendere dai sempre più frequenti tentativi di furto. Il tema della sicurezza deve essere assolutamente una priorità della nuova amministrazione, anche attraverso misure straordinarie come sevizi di vigilanza.”

Fabrizio Parrino è candidato a consigliere comunale nella lista di Fratelli d’Italia, Responsabile regionale dipartimento agricoltura e sovranità alimentare FdI e sostiene il candidato sindaco Gianni Rolando.