Sport, Regione Liguria regolamenta il riconoscimento delle Palestre della Salute

Via libera, su proposta dell’assessore allo Sport, al disegno di legge per regolamentare il riconoscimento in Liguria delle 'Palestre della Salute', strutture idonee a ricevere e supportare coloro per i quali sia necessario, sulla base di apposita prescrizione medica, lo svolgimento di attività fisica in maniera costante e programmata.



Il provvedimento vuole garantire ambienti qualificati e adatti ad accogliere soggetti in fase post riabilitativa o con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (ad esempio, cardiopatici, diabetici e nefropatici), per i quali siano stati prescritti dal medico specialista programmi di esercizio fisico da eseguire con l’assistenza di professionisti specificamente formati in grado di indirizzarne la corretta esecuzione, anche per contrastare i rischi dovuti alla sedentarietà. La proposta normativa ottempera alle disposizioni contenute nel nuovo 'Ordinamento sportivo' che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza a determinare i requisiti di queste strutture.



“Un ulteriore e significativo passo in avanti per la promozione dello sport come stile di vita consapevole, veicolo di salute e strumento di prevenzione – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria –. Con questo disegno di legge la Liguria ottempera alle disposizioni nazionali che attribuiscono alle Regioni e alle Province autonome la competenza a determinare i requisiti di queste strutture. L’attività fisica, praticata a qualsiasi età, svolge un ruolo molto importante per migliorare la qualità della vita e favorire l’invecchiamento attivo sia in persone sane sia in persone affette da particolari patologie. In quest’ultima ipotesi, specialmente, l’esercizio motorio risulta fondamentale per prevenire e curare le principali malattie croniche non trasmissibili, diventando sinonimo di uno stile di vita corretto e funzionale alla promozione e alla tutela della salute”.



I requisiti per il riconoscimento delle Palestre della Salute saranno definiti con un provvedimento dedicato da assumere successivamente all’entrata in vigore della legge regionale.