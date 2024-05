Ospedaletti: dal turismo ai lavori in corso di esecuzione, i cinque anni di amministrazione Cimiotti

La lista civica Rilancio e sviluppo di Daniele Cimiotti ripercorre l’ultimo quinquennio di amministrazione ad Ospedaletti. Cinque anni di lavoro e progettazione per la lista dell’attuale sindaco uscente (e candidato alle prossime elezioni). Cinque anni che hanno permesso all'amministrazione comunale di operare su turismo, manifestazioni, cultura e sport e di portare sul tavolo diversi progetti pensati e realizzati a favore di ragazzi, famiglie e servizi socio-assistenziali. A questi si aggiungono i lavori in corso di esecuzione o di prossima realizzazione.

Turismo, manifestazioni, cultura e sport

Terzo grande punto del programma fatto dall’amministrazione comunale di Ospedaletti è quello sul Turismo, manifestazioni, cultura e sport. Diversi i punti inseriti, come la riapertura al pubblico del piazzale a mare durante l'estate del 2019, con ritorno della Sagra dei Pignurin e calendarizzazione di altre importanti manifestazioni quali, ad esempio, gli spettacoli di Cabaret- Nel programma troviamo anche l’introduzione della prima rievocazione storica automobilistica e la riqualificazione della sentieristica e nuova segnaletica per gli itinerari da percorrere a piedi e con bike oltre alla stipula della convenzione con gli altri Comuni aderenti a "Sanremo Outdoor", che raggruppa ben 38 comuni per la condivisione ed organizzazione della sentieristica per camminate, mountain bike, passeggiate a cavallo.

“Tra le altre c’è stata anche l’apertura di Info Point turistico presso "La Piccola" che in alta stagione è aperto 7 su 7, con personale formato e in grado di accogliere turisti di diverse nazionalità e lingua e il Bando di gara per la gestione dei Campi da Tennis, con nuovo campo in sintetico e Bar aperto al pubblico. Il suddetto bando ha permesso, inoltre, il ripristino del mini golf presso i Giardini Pian d'Aschè”, spiega Daniele Cimiotti, candidato sindaco alle prossime elezioni. “E poi anche la realizzazione della nuova palestrina nel palazzetto dello sport e nuovi uffici all'esterno dello stesso, tramite la ristrutturazione degli ex spogliatoi del tennis, in stato di abbandono per molti anni. Il palazzetto dello sport può ora contare su 3 palestre interne oltre al campo di basket, aumentando l'offerta per gli sport come scuola danza moderna, ginnastica per anziani, karaté, kick boxing, pallavolo, basket”.

Tra i lavori messi nel programma riassuntivo dei 5 anni, ci sono anche la realizzazione del campo di beach volley ed installazione di tavoli da Ping Pong nelle spiagge e sul piazzale, l’installazione della pensilina fotovoltaica lungo la pista ciclopedonale, che può caricare 6 telefonini e 4 biciclette, opera realizzata grazie al forte contributo dei commercianti di Ospedaletti oltre alle agevolazioni di ristoranti e bar, portate avanti aumentando gratuitamente gli spazi per i dehors ed eliminando TASI e TARI durante il periodo Covid.

Installazione di totem moderno e funzionale davanti al Municipio, che fornisce informazioni turistiche e dotato di spazio pubblicitario per le attività del posto. Realizzazione di nuovo sito internet turistico (www.visitospedaletti.it) ed aggiornamento continuo delle pagine social del Comune (Facebook, Instagram). Realizzazione di nuove cartine del paese e sostegno alle attività dell'associazione "U Descu Spiareté", preziosa realtà di volontari con la quale il Comune collabora nell'organizzazione di svariate manifestazioni. Sostegno delle attività della Compagnia teatrale "Nasciui pe' rie" e messa a disposizione dei locali comunali per le prove e le attività di questa importante realtà culturale. Attenzione particolare al Mondo della cultura e della letteratura: abbiamo valorizzato ulteriormente il Piccolo Festival - Festival libro per Ragazzi - giunto ormai alla 5a edizione, evento unico del nostro territorio e la partecipazione al Salone del Libro di Torino per promuovere il "Piccolo Festival".

E poi ancora: presentazioni letterarie e organizzazione di eventi culturali, che hanno visto in Ospedaletti la partecipazione di varie figure del panorama italiano e di autori locali. Supporto e sostegno alle iniziative del gruppo di lettura "L'ORA DEL LIBRO" nato su in iniziativa di alcuni appassionati residenti che si incontrano una volta al mese presso la Piccola per parlare di argomenti letterari e valorizzato la figura delle grandi personalità legate a Ospedaletti. “Si è dato risalto al mondo della pittura, allestendo delle vere e proprie mostre d'arte "a cielo aperto" lungo le vie del nostro centro, e tramite la realizzazione del murales in Piazzetta Sant'Erasmo. Il prossimo è in fase di realizzazione sul piazzale delle Porrine”, spiega De Vai. Conclude l’area tematica l’introduzione delle serate dedicate alla divulgazione dell'astronomia e all'osservazione diretta degli astri con strumenti avanzati.

Ragazzi, Famiglie, Servizi Socio-Assistenziali

La quarta grande area tematica è riservata ai ragazzi, alle famiglie e ai servizi socio-assistenziali. In questo caso troviamo il rifacimento pavimentazione presso area giochi a fianco al Tennis e riqualificazione dei giochi e del rivestimento in sintetico del Campetto di calcio a 5, oltre alla predisposizione di nuovi locali per il servizio di Pubblica Assistenza, gestito dalla Croce Rossa Italiana. Nei vari punti troviamo anche l'elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'installazione di Montascale per l'accesso ai disabili presso le Case Popolari.

Tra le varie operazioni, risultano anche l’acquisto ed introduzione della carrozzina speciale per disabili e spogliatoi per consentire l'accesso al mare anche a loro. Il servizio è iniziato il 1° luglio 2023 a cura della Croce Rossa Italiana, che ha messo a disposizione dal 2023 anche una carrozzina speciale galleggiante, che permette di portare in acqua direttamente i disabili. Le spiagge libere sono state dotate di ombreggiamenti gratuiti con tavoli e panche a disposizione dei turisti.

Proseguendo si legge anche l’istituzione dell'Albo dei volontari che ha permesso la nascita del gruppo di volontari denominato VOS (Volontari Ospedaletti), i quali si occupano di intervenire sia sul verde pubblico (potatura, taglio erba, pulizia) sia sul decoro urbano. I VOS, ad oggi, fanno sapere dall’amministrazione, hanno fatto più di 100 interventi, rendendo un grande servizio alla città.

Amministrazione che ha affrontato, tramite gli Uffici, le Associazioni del territorio e la rete cittadina, le diverse emergenze che hanno caratterizzato questi anni: "Emergenza Covid", con l'iniziale distribuzione di mascherine e assicurando supporto e sostegno alle persone più deboli e sole; "Emergenza Ucraina", con l'accoglienza di diverse famiglie nei locali di proprietà comunale e dei privati che si sono adoperati tramite piccoli e grandi gesti di solidarietà.

C’è stato anche un sostegno alle varie situazioni di disagio sociale/familiare persistenti sul territorio: aiuti economici alle persone in difficoltà, sostegno ad anziani, in particolare a coloro che vivono da soli, accoglienza temporanea presso locali del Comune di persone prive di alloggio e ristoro a causa di calamità, o situazioni di disagio sociale ed economico ed è stata stipulata una nuova convenzione con la "Fondazione Asilo Infantile Principe Lubomirsky" con importante sostegno alla stessa realtà scolastica, in ragione del prezioso servizio che svolge per l'educazione e la formazione dei bambini frequentanti.

Lavori in corso di esecuzione o di prossima realizzazione

Conclude il programma il capitoletto riservato ai lavori in corso di esecuzione o di prossima realizzazione. Si parte con un completamento lavori di messa in sicurezza di Villa Sultana (a spese della proprietà) e con il rifacimento di parte del muro di contenimento presso i Giardini Mazzini in via Matteotti.

A questi si aggiungono la riqualificazione di Strada Porrine e di Strada Poggi Terrine e rifacimento di Via Di Pettinengo. L’installazione di nuovo impianto semaforico all'incrocio di via Val Di Rodi e riprogrammazione totale di tutti i semafori. Poi il nuovo appalto per la derattizzazione delle vie cittadine. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in diverse zone del paese. E l’avvio dei lavori del "secondo lotto" contro il dissesto idrogeologico del rio Crosio e per la realizzazione di un nuovo parco giochi inclusivo nella parte Sud dei Giardini di Pian D'Aschè.

“Abbiamo presentato e vinto il progetto per la Rigenerazione urbana che interesserà diverse aree della nostra città come: Pista ciclabile, Byblos, Petit Royal, Hotel Firenze, Piccadilly, Villa Sultana, Porrine, i giardini della fontana dei delfini, Darsena, Ex Stazione ferroviaria,terrapieno del Campetto – conclude De Vai - Il progetto di rigenerazione Urbana permetterà di riqualificare le aree più importanti del paese e di aumentare il numero degli alberghi. Il progetto ha già ricevuto i primi finanziamenti che hanno interessato la pista ciclopedonale inclusa la nuova palestra in costruzione”.

Si prosegue con l’istituzione di un bando per Hotel Petit Royal che sarà trasformato in un hotel a 4 stelle. I lavori sono in corso. In corso di esecuzione il lavoro per il rifacimento del muro di sostegno del giardino del Petit Royal (finanziato dalla Regione Liguria per circa 270.000 euro). Poi è stata istituita la Comunità Energetica in collaborazione con il Comune di Vallebona e sono stati appaltati i lavori per il rifacimento della pavimentazione del Campetto delle Scuole. C’è stato anche il completamento e l’incremento dell'impianto fotovoltaico del plesso scolastico, che sarà parte della Comunità energetica e la realizzazione del Murales presso il Piazzale delle Porrine, (grazie alla donazione ricevuta da una benefattrice) che andrà a rendere ancora più bello l'angolo panoramico di Ospedaletti.

Infine, in corso di allestimento c’è il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a mezzo di ecoisole informatizzate. Il posizionamento delle ecoisole non è definitivo, in particolare su corso Regina Margherita. Nel frattempo l’amministrazione comunale sta studiando la possibilità di cambiare alcune delle nuove 5 ecoisole ottenute, con cassonetti informatizzati, per alcune aree particolari. Inoltre, la raccolta dei rifiuti sarà separata tra le utenze domestiche e le utenze commerciali, in modo da evitare che le utenze commerciali conferiscano dentro le ecoisole delle utenze domestiche e viceversa. Per concludere, è in corso di definizione l'acquisto di due immobili che saranno dedicati al trasferimento della farmacia comunale nel centro storico ed alla realizzazione di un Centro Ricreativo Pensionati in via Roma. Avviati i lavori per la realizzazione del Lotto 3 delle spiagge.