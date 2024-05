Ospedaletti: dalle grandi opere ai lavori pubblici, i cinque anni di amministrazione Cimiotti

Cinque anni di grandi interventi. Cinque anni di cambiamenti. La lista civica Rilancio e sviluppo di Daniele Cimiotti ripercorre l’ultimo quinquennio di amministrazione ad Ospedaletti. Quinquennio, come detto, che ha visto la lista dell’attuale sindaco uscente (e candidato alle prossime elezioni) intervenire con forza e idee sul territorio di Ospedaletti: dalle grandi opere al patrimonio comunale, passando per i lavori pubblici, il decoro urbano e il verde pubblico e arrivando al turismo, manifestazioni, cultura e sport, nulla è stato lasciato al caso. Non solo, l’amministrazione Cimiotti rivendica quanto fatto anche a favore di ragazzi, famiglie, servizi socio-assistenziali e i lavori in corso di esecuzione o di prossima realizzazione.

Grandi opere e Patrimonio culturale

La prima grande area tematica che Rilancio e sviluppo di Daniele Cimiotti prende in considerazione e quella delle Grandi opere e del Patrimonio culturale. Area tematica dove spicca l’acquisto della pista ciclabile per 590.000 euro, inclusi tutti i terreni adiacenti alla pista. Subito dopo si trova l’acquisto del parcheggio coperto sottostante la Pista Ciclopedonale con 156 posti auto e messa in sicurezza degli stessi dagli allagamenti. Il costo dell'operazione è di 305.000 euro ed è stato inaugurato lo scorso 9 luglio 2022.

Non mancano i progetti "Lotto 1 " e "Lotto 2" per la difesa a mare e ripascimento spiagge (ottenuti finanziamenti per 4.300.000 euro). Progetti terminati il 14 giugno del 2022 e che hanno portato ad oltre 400 metri di nuove spiagge e una spiaggia cani completa. I lavori riprenderanno nell'inverno 2023/24 per il lotto 3, con il completamento del ripascimento spiagge Baia del Sole e Cani, molo Byblos.

Nel file condiviso a cittadini ed elettori troviamo anche il progetto per la difesa del Piazzale al Mare, con nuova scogliera (ottenuto grazie ad un finanziamento di 600.000 euro) e la costruzione del porto a secco (Darsena) e il ripristino dei due alaggi con inclusi due argani, impianto elettrico e acqua potabile. Spicca anche la nuova convenzione con le Associazioni di mare, che prevede la gestione diretta da parte del Comune del porticciolo, con l'affidamento del servizio di cura e guardiania alle associazioni marinare.

“I proventi della gestione saranno utilizzati per migliorare gli spazi della darsena ed i servizi ad essa connessi, nochè la pulizia delle spiagge ed i servizi per i bagnanti, incluso il recupero del molo frangiflutti distrutto dalle mareggiate”, spiega l’assessore uscente Giacomo De Vai, che poi, parlando di altre opere realizzate aggiunge. “Abbiamo emesso una ordinanza di sgombero della parte a terra, mentre si recuperano le opere a mare per portare a termine il completamento del porto. È in corso l'iter per l'approvazione di un nuovo progetto. Tali azioni hanno permesso di far sgomberare l'area a terra del porto e di vincere 9 cause, che permetteranno di procedere al completamento di questa fondamentale opera”.

Nei cinque anni di amministrazione c’è stata anche molta attenzione ai nuovi posti auto, come la realizzazione del nuovo parcheggio al mare per 25 posti auto (via XX Settembre, inizio pista ciclabile) e il completamento del nuovo parcheggio sul circuito (zona scuole) per circa 25 auto, opera che, va ricordato, è iniziata dall'amministrazione Blancardi. A questi si aggiunge anche il nuovo parcheggio per 7 auto ricavato sull'area dell'ex distributore della Esso, dopo anni di abbandono e disuso.

Non solo. Nei cinque di amministrazione Cimiotti è stata fatta una revisione completa del sistema di videosorveglianza e di nuove installazioni di telecamere più efficienti, incluso nuovo progetto per altre nuove telecamere. Sistema indispensabile per dare più sicurezza non solo alle persone, ma anche agli esercizi commerciali e per limitare i furti. Il sistema è in continuo miglioramento anche dal punto di vista del controllo e dell'efficienza dell'impianto di videosorveglianza.

Infine, a completare l’area delle Grandi opere, troviamo la riqualificazione totale di parte della pista ciclabile dalla Baia del Sole alla ex stazione FS. Il lavoro, ormai terminato, per il Lotto 1 del rio Crosio (circa 600.000 euro), mentre il Lotto 2 inizierà a breve. Lavoro notevole che risolve in gran parte il dissesto idrogeologico del torrente. “Stiamo progettando interventi analoghi anche negli altri torrenti. Pulizia del rio Noci e costruzione della camera di magra dello stesso per eliminare l'eventualità di sversamenti in mare. Nuove pompe per la camera di magra del rio Crosio che permette di evacuare durante l'estate ogni forma di sversamento casuale”, prosegue De Vai.

Lavori pubblici, Decoro urbano e Verde pubblico

La seconda grande area tematica comprende i Lavori pubblici, il Decoro urbano e il Verde pubblico. Si parte con la pulizia del parco di villa Sultana, e i nuovi tetti in lamiera della Villa per evitare ulteriore degrado del fabbricato. I costi per questi interventi sono tutti a carico della proprietà, ma trova spazio anche il considerevole lavoro sul verde cittadino da parte del Comune e dei Volontari, con la collaborazione degli istituti scolastici agrari.

Non possono mancare nella lista la riqualificazione della Scalinata e del Monumento ai Caduti, compreso il rifacimento delle antiche colonnine, che si uniscono alla pulizia della foce del rio Carrubo, incluso molo di protezione e strada di accesso alla spiaggia dei cani e la nuova ringhiera sulla passeggiata inferiore nei pressi della Baia del Sole. Troviamo anche la sostituzione dell'illuminazione pubblica con luci a led in diverse vie della città e quella dei lampioni a palla dei giardini Pian d'Aschè e Mazzini con quelli contro l'inquinamento luminoso, inclusi i nuovi lampioni sul tratto di passeggiata di accesso al ristorante Byblos.

Nel documento non mancano il rifacimento di parte delle aiuole di Corso Regina Margherita, di piazza IV Novembre e della pista ciclopedonale, l’asfaltatura parziale di alcuni tratti del circuito per agevolare la viabilità in sicurezza e l’efficientamento energetico del plesso scolastico, incluso la costruzione della nuova cabina di trasformazione per un totale di circa 1.000.000 euro.

“Finalmente le scuole hanno aria condizionata, riscaldamento, illuminazione ed acqua calda, con un notevole risparmio, grazie ad un impianto fotovoltaico ed un efficace isolamento. L'iter per il suddetto intervento era stato avviato dalla precedente Amministrazione Blancardi, ci tengo a sottolinearlo”, prosegue De Vai, che poi elenca altri lavori realizzati, come il rifacimento del nuovo ponticello a scavalco del torrente Crosio in prossimità dello stabilimento "La Scogliera" e il miglioramento del decoro del paese, con lavori di tinteggiatura in più punti del paese e sostituzione di cartellonistica vetusta e arredo deteriorato.

Trovano risalto anche le varie riparazioni sulle condotte fognarie e sull’acquedotto, prima dell'intervento di Rivieracqua, per oltre 250.000 euro, oltre alla pulizia e potatura delle grandi scarpate rimaste nell'incuria per anni. E poi l’abbattimento e sostituzione di alberi da fusto divenuti pericolosi e potatura di grandi alberi, in particolare su Corso Regina Marghetita e Giardini Pian d'Aschè. Spazio anche per la sistemazione e il rifacimento della pavimentazione del belvedere sopra il Byblos e il rifacimento dell'illuminazione della galleria della pista ciclabile e dei lampioni a led sulla pista ciclabile.

“Non dimentichiamoci l’introduzione di 4 gabbie per la cattura dei cinghiali che hanno davvero dato un grande aiuto riuscendo a catturarne oltre 80, con grande sollievo di floricoltori e privati”, prosegue De Via. “Oltre alla pulizia, sabbiatura e restauro delle fontane di piazza Sant'Erasmo e piazza San Giovanni. Realizzazione del murales in piazzetta Sant'Erasmo che riproduce la storia della fondazione di Ospedaletti ed installazione della Panchina con scultura eseguita dall'artista "Barba Brisiu” o la nuova installazione dell’illuminazione della scalinata dietro al Bar Alba”.