Ospedaletti: Boeri presenta il piano per una nuova area green

Un progetto ecofriendly per rilanciare la baia di Ospedaletti: è questo il piano presentato dal candidato sindaco Giorgio Boeri nel primo incontro aperto dopo il ricorso al Tar per il caso "liste ricusate".

Insieme ai suoi candidati, Boeri ha presentato il progetto del Parco di Baia Verde, un'idea che secondo il candidato può portare ritorni ingenti in economia e lavoro.

"Il Parco Baia Verde - dice Boeri - ci ripagherà di tanti sprechi del passato. Una struttura a basso impianto ambientale, di grande attrattiva per il turismo proveniente anche dalla vicina Francia, un unicum in tutta la Liguria per le sue caratteristiche che integrano un piccolo porto turistico, attrazioni ludico/sportive e innovative".

C'è una grance fiducia nel ritorno dell'iniziativa, che si punta a finanziare grazie ai fondi previsti dal Pnrr, e che offrirebbe un'area unica in tutto il territorio non solo imperiese, che si auspica crei interesse nei turisti, grazie alla creazione di campi sportivi che tengano ovviamente conto degli sport acquatici (a cominciare dal surf, con strutture atte a renderlo possibile anche nel territorio), una pista ciclabile tutta intorno all'area per raggiungere il mare, lasciando aperti anche ulteriori spazi per accogliere altre proposte da implementare nel progetto.

Nel corso della presentazione Boeri ha voluto ringraziare singolarmente tutti i candidati della lista: Francesca Ascheri, Silvana Gainotti, Massimo Perachino, Sergio Fusco, Attilio Badellino, Daniele Giancaterino, Elettra Sivieri, Giancarlo Rinaldi, Stefano Pavone, Mauro Birocchi, Gabriella Medori, Massimo Marucci.