L’endorsement di Scajola per Mager non va giù a Zoccarato: “Sanremo non si è arresa a saraceni e genovesi, non si arrenderà a nessun altro”

L’endorsement di Claudio Scajola per il candidato sindaco civico Alessandro Mager è arrivato giorni fa come un fulmine a ciel sereno sulla Città dei Fiori nelle settimane che portano alle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno. Un endorsement che, come prevedibile, non è andato giù al mondo del centrodestra e, in particolare, a Forza Italia.

In molti sono intervenuti in risposta al sindaco di Imperia nelle ore successive alle sue dichiarazioni. Maurizio Zoccarato, ex sindaco di Sanremo e regista della coalizione del centrodestra a sostegno del candidato sindaco Gianni Rolando, ha scelto il palco del Teatro Ariston per dare la sua replica. Nel suo intervento durante la convention del centrodestra sanremese, Zoccarato non ha fatto giri di parole: “Nella vita la paura è un sentimento nobile, essere codardi no. Claudio ha fatto l’endorsement? E allora? Claudio è un uomo con la U maiuscola, non si è nascosto. Lo sapevamo, meglio. Sanremo non si è arresa ai saraceni, non si è arresa ai genovesi e non si arrenderà a nessun altro”.