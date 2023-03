Elezioni Amministrative: presentata a Bordighera la lista del candidato a Sindaco Giuseppe Trucchi (Foto e Video)

E’ stata presentata questa mattina a Bordighera la lista di centrosinistra ‘Insieme’, che vede candidato a Sindaco Giuseppe Trucchi, attuale consigliere di opposizione e già candidato alle precedenti elezioni Amministrative. La lista civica è sostenuta politicamente da: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Socialista. Ancora da capire la decisione del terzo polo, con il quale esiste comunque un’apertura.

Oltre a Giuseppe Trucchi, medico di 70 anni, si candidano: Eraldo Mussa 63 anni, Sergio Giribaldi di 64 (ex bancario), Valentina Pappallo 33 anni (ristoratrice), Pierpaolo Guglielmi 53 anni (avvocato), Anna Maria Piccinini 69 (ex assistente domiciliare), Giuseppe Anfosso 76 (ex bancario), Angela Rossi 67 anni (insegnante), Sergio Lanza 72 anni (artigiano), Susanna Anis 23 anni (studentessa), Giulio Lavagna 63 anni (pensionato), Teresa De Grandis 57 anni (impiegata), Aldo Basso 72 anni (pensionato), Ermanno Gagliolo 61 anni (dirigente sportivo) e Antonina Lucido 61 anni (ex albergatrice).

L'intervista

Secondo quanto confermato dallo stesso Trucchi, a loro potranno aggiungersi altri candidati. “Crediamo che la cittadinanza possa scegliere una novità – ha detto il candidato a Sindaco – senza dimenticare la sanità, visto che il contratto dell’ospedale non è ancora stato firmato dopo la delibera dell’Asl. Abbiamo enormi problemi con mancanze nei medici di famiglia e molto altro. La lista è formata da persone che hanno molto entusiasmo, ma ci sono le porte aperte anche per il terzo polo”.

Un passaggio è stato fatto anche sulla possibilità di un accordo con Mara Lorenzi che, nei giorni scorsi, aveva ufficializzato il ritiro della sua candidatura a Sindaco e il mancato avvicinamento con Massimiliano Bassi: “Ho fatto pervenire la disponibilità e ancora adesso sto tenendo un posto vuoto. Loro mettono l’attenzione sul Piano Regolatore e sul verde. Noi abbiamo diversi esponenti interessati al verde e, sul Prg diamo le nostre garanzie su scelte conservative e non speculative. Dobbiamo capire se vogliono mettersi in gioco con noi, oppure se preferiscono restare alla finestra”.