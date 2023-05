Vallecrosia, scontro Giordano-Biasi. Perri: “Noi non diciamo bugie, rimando al mittente tutte le polemiche" (Foto e video)

“Noi non diciamo bugie, Giordano non dice bugie. Voglio rispondere a queste accuse continue perché non servono: noi non diciamo bugie, con atti concreti diciamo la verità. Rimando al mittente tutte le polemiche, perché non c’è da far polemica, c’è solo da fare una campagna elettorale per il bene dei cittadini e della città. Sto facendo la mia campagna elettorale sui contenuti, sulle proposte, sui progetti che dobbiamo portare alla città, lascio da parte le polemiche anche se siamo stati tacciati di essere delle ‘menti malate’ e delle persone che creano quelle situazioni tali da distrarre l’idea del cittadino dalle vere problematiche. Non è così, noi vogliamo portare avanti i nostri progetti. Ho sentito il sindaco dire che farà denunce ad ampio raggio. Io chiedo che questa campagna elettorale negli ultimi dieci giorni abbassi i toni". Con queste parole il consigliere comunale uscente e candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri risponde alle dichiarazioni del sindaco e candidato sindaco Armando Biasi rilasciate in seguito alla lettera dell'ex primo cittadino Ferdinando Giordano.

"L’amministrazione Giordano ha fatto il suo e l’Amministrazione Biasi sta facendo il suo ma l’Amministrazione Biasi continua a fare in maniera autonoma le sue partite, porta avanti i suoi progetti da sola escludendo pure i suoi assessori. Ho sentito tante volte parlare di squadra però poi quando parlo con gli assessori della sua amministrazione, gli assessori stessi mi riferiscono che non possono oppure che hanno poca marginalità di decisione perché tanto poi è il sindaco che decide" - dichiara Perri - "Invece, con l’Amministrazione Giordano questo non succedeva. Decidevano il sindaco e la maggioranza ma ascoltavano attentamente le nostre proposte e tante, che sono illustrate da parte nostra come consiglieri di minoranza, sono state anche portate avanti in maniera concreta perché erano importanti per il bene della città. È inutile dire che noi facciamo soltanto un’attività per accaparrarci il consenso. Saranno i cittadini che andranno a votare e stabiliranno chi vorranno come sindaco e se vorranno continuare ad avere un’Amministrazione che ha creato quello che è sotto gli occhi di tutti: un semaforo che ha condannato delle famiglie, un intervento di via Don Bosco, l’unico intervento che ha fatto questa amministrazione perché il parcheggio in via Don Bosco, che il sindaco ha detto di aver ereditato come una serra abbandonata non è vero. C’è una foto che mostra che il parcheggio era già aperto alle auto. È il sindaco che continua ad arrampicarsi sugli specchi dicendo delle bugie perché c’era un parcheggio, era iniziato un iter che poi doveva andare avanti, come va avanti il parcheggio Goso o la pista ciclabile da noi molto contestata nella modalità con cui è stato iniziato l’iter ma che ora va avanti con l’attuale sindaco che sta investendo i finanziamenti arrivati dalla Regione”.

“Ho svolto il ruolo di consigliere comunale di minoranza sia nell’Amministrazione Giordano che nell’Amministrazione Biasi che si sta concludendo. Quando siamo chiamati a svolgere il ruolo di consigliere in questo caso di minoranza il nostro ruolo ci porta a valutare, considerare e interpretare quelle che sono le proposte che ciascuna amministrazione porta avanti nel suo percorso amministrativo" - sottolinea Perri - È importante precisare che non sempre bisogna essere contrari a tutto e per tutto per definizione. Ho sentito le varie interviste fatte al sindaco Biasi e sono sorpreso dalle sue dichiarazioni che puntano il dito su delle attività e degli interventi fatti in maniera reale da parte dell’Amministrazione Giordano dove noi, come consigliere di minoranza, abbiamo valutato con attenzione e anche contestato le diverse pratiche. Il sindaco ha sventolato diversi articoli di giornale dove diceva che noi abbiamo sempre attaccato l’Amministrazione Giordano e poi in maniera stupefatta scopre che l’Amministrazione Giordano fa l’endorsement al sottoscritto per questa campagna elettorale. L’essere umano deve essere anche consapevole del fatto che non si debba soltanto puntare il dito. L’Amministrazione Giordano l’abbiamo contestata anche con atti formali, interpellanze, mozioni ma è anche stata un’amministrazione che ci ha coinvolto, cosa che questa amministrazione non ha fatto in cinque anni. L’Amministrazione Giordano ci ha coinvolto nelle commissioni sempre puntuali con tutti gli atti alla mano dove nasceva il confronto sulle diverse pratiche. Dal confronto poi nasceva la condivisione, la parziale condivisione o la contrarietà alla pratica. Noi abbiamo dato il benestare come consiglieri comunali su alcune pratiche importanti che portavano in dote la riqualificazione della nostra città. Giordano ha iniziato tante progettualità, mi ricordo molto bene perché eravamo in consiglio comunale e la pratica dell’area Tonet dove oggi abbiamo il supermercato Conad, che tutti quanti abbiamo sentito l’Amministrazione Biasi vantarsi di questa bellissima opera che tra l’altro contestava fortemente visto che nel piano regolatore c’era una destinazione residenziale che nell’Amministrazione Giordano è stata cambiata per trasformarla in destinazione commerciale per far trasferire semplicemente un’attività già esistente a Vallecrosia. Abbiamo visto l’area dell’ex Fassi trasformarsi, una pratica portata avanti dall’Amministrazione Giordano che ha riqualificato un’altra area del centro città che, tra l'altro vicino alle scuole, era completamente disastrata. Sulla nuova scuola la richiesta di finanziamento di 2 milioni di euro è stata fatta dall’Amministrazione Giordano e noi eravamo in amministrazione e abbiamo condiviso la scelta”.

“Andrò avanti nella campagna elettorale in maniera molto serena e tranquilla visto che ricevo molti apprezzamenti dai cittadini e molti complimenti sulla conduzione da parte nostra della campagna elettorale. Non ci nascondiamo dietro a questi ipotetici 72 bandi" - afferma Perri -"Siamo in un momento storico perché i grandi fondi che arrivano dal Pnrr in capo ai comuni sono importanti fondi. Bisogna dire bravi da una parte ma è inutile dire 'noi siamo quelli che abbiamo vinto tutti questi bandi'. Sono stati vinti perché sono stati presentati dagli uffici e poi hanno ottenuto la finanziabilità. Io dico che chiunque avesse fatto la figura del sindaco in questo momento storico avrebbe portato dei grandi risultati. Questi attacchi vogliono soltanto sminuire la nostra figura. Noi vogliamo dire ai nostri cittadini: non fatevi illudere da queste indicazioni che vengono date di bugie e falsità perché noi non diciamo bugie, non diciamo falsità, noi con atti concreti diciamo la verità. Diciamo quello che questa amministrazione ha fatto: solo ed esclusivamente nell’interesse di quelle che sono le scelte degli amministratori, anzi del sindaco, non sicuramente nei confronti dell’interesse dei cittadini, visto che non sono stati mai messi intorno ad un tavolo per parlare, verificare, chiedere, sentire proposte sulle progettualità".

"Noi andremo avanti per la nostra strada nel ruolo di consigliere di minoranza e di controllo. Controlleremo tutti gli atti. Se non condivido una pratica effettivamente è perché non la condivido nei suoi contenuti. Ho sempre dato le motivazioni. Se dovessi condividere tutti i progetti di questa amministrazione mi sarei candidato con loro, non lo voglio fare e non l’ho fatto perché ho una visione della città completamente diversa incentrata sulle piccole cose: ascoltare i cittadini e andare incontro ai cittadini. Ringrazio l’Amministrazione Giordano per quello che ha con coraggio fatto. Ognuno deve fare il suo percorso, quello che noi vorremmo fare è: proporre, dare delle indicazioni chiare e stare vicino ai cittadini. Non vogliamo fare polemica. Sono una persona concreta, determinata che vuole dare ai cittadini di Vallecrosia una città vivibile, seria, onesta, corretta, pulita e sicura”.