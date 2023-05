Amministrative, l'appello al voto di Fabio Perri: "Pronti a cambiare Vallecrosia" (Foto e video)

“Domenica e lunedì siamo chiamati al voto per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco della nostra città. Io, con la mia squadra, ho deciso di candidarmi perché voglio dare un vero e sostanziale cambiamento al modo di amministrare questa città" - dice il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Voglio dare una visione e uno sviluppo diverso. Voglio essere concreto e ancor più voglio essere ogni giorno a contatto e a confronto con i cittadini. Il confronto per noi è una cosa molto importante perché dal confronto nasce la critica costruttiva che deve portare a trovare le migliori soluzioni per poi intervenire nella città".

"Voglio una Vallecrosia diversa: verde, sicura, con i servizi e un’economia dedicata al turismo, spiagge degne, una città che possa avere finalmente un’identità" - fa sapere Perri in corsa alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con la lista “Vallecrosia Perri Sindaco” - "Sono qui a chiedere il vostro aiuto, che è importante, perché dovete decidere che Vallecrosia vorrete".

"Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 vi chiedo un grosso aiuto: mettere una ics sul nostro simbolo e poi potete esprimere una preferenza sui due candidati, un uomo e una donna. È importante per un vero cambiamento e noi siamo pronti a cambiare la città di Vallecrosia" - conclude Perri.