Vallecrosia: stralcio delle multe, Perri “Lo Stato ne dà la possibilità Sindaco e maggioranza si rifiutano

“Durante il Consiglio Comunale del 27 marzo scorso l’amministrazione si è rifiutata di aderire alla possibilità offerta dallo Stato di stralciare le vecchie cartelle esattoriali, quindi le multe, per importi fino a mille euro”.

Interviene in questo modo il candidato a sindaco, Fabio Perri che prosegue: “I cittadini devono sapere. E’ una scelta sbagliata, che non si dimostra certo vicino alle famiglie perché non tiene conto delle difficoltà economiche che oggi si stanno attraversando. Nel dettaglio si parla di sanzioni per 77mila euro circa”. Siamo alle solite, i cittadini potrebbero beneficiare di uno sgravio fino a mille euro, tra l’altro dopo la strage di multe col semaforo T-Red, ma il Sindaco, la Giunta e la maggioranza negano questa possibilità”.

“Ho votato contro la pratica – termina Perri - passata in Consiglio Comunale il 27 marzo, con cui il Comune negava la concessione della nuova Finanziaria, se lo Stato permette questo tipo di agevolazioni, anche per la difficile congiuntura economica, non mi sembra corretto che il Comune si debba mettere di traverso, guadagnando sulle famiglie vallecrosine, non è così che si fa l’interesse dei cittadini. Non è così che si è cittadini in comune o lo sono solo per venire a pagare le multe in Comune?”