Amministrative, l'eurodeputato Benifei: "A Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera c'è bisogno di sindaci capaci di fare squadra" (Foto e video)

L'eurodeputato Brando Benifei, questa mattina, ha fatto tappa a Ventimiglia, a Vallecrosia e a Bordighera per mostrare il suo appoggio alla candidatura a sindaco di Gabriele Sismondini, di Cristian Quesada e di Giuseppe Trucchi alle prossime elezioni amministrative previste il 14 e il 15 maggio.

"Con le risorse europee, se sapremo utilizzarle al meglio, possiamo fare molto per i giovani, per il lavoro, per le infrastrutture, per la riconversione ambientale, per sostenere il turismo. Abbiamo tante possibilità ma c'è bisogno di sindaci capaci di fare squadra a tutti i livelli e di vedere le possibilità che ci sono per un territorio come questo che sta alla frontiera" - dichiara l'eurodeputato Brando Benifei.

L'eurodeputato Brando Benifei, divenuto eurodeputato nel 2014 e capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo dal 2019, accompagnato dal consigliere regionale Enrico Ioculano, prima ha visitato il gazebo del circolo Pd Ventimiglia, in via Repubblica, per mostrare il suo appoggio alla candidatura di Gabriele Sismondini, poi si è fermato a Vallecrosia allo ‘Spazio delle Idee’ di via Colonnello Aprosio dove è stato accolto dal candidato sindaco della città della famiglia Cristian Quesada e dalla sua lista ‘X Vallecrosia’. "Sono stato a Ventimiglia e a Vallecrosia con i candidati sindaco Sismondini e Quesada. Sono candidature che servono a provare a dare una svolta ad un territorio che in questi comuni, compreso Bordighera, hanno bisogno di ritrovare la voglia di lavorare insieme e di costruire sinergie e, soprattutto, che i fondi europei non vadano persi ma vengano utilizzati per migliorare la vita dei cittadini. Servono amministrazioni capaci di credere in questa idea di fare rete e di lavorare con l'Europa".

Infine, il capogruppo Pd in Ue si è recato al point di Trucchi, in via Vittorio Emanuele II a Bordighera, dove è stato accolto dal candidato sindaco e consigliere comunale uscente Giuseppe Trucchi e dalla sua lista di centrosinistra ‘Insieme’, sostenuta politicamente dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Verdi e Sinistra e Partito Socialista. Per l’occasione erano presenti anche il consigliere regionale Enrico Ioculano e il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada. "C'è bisogno anche per Bordighera di una svolta e possiamo farlo lavorando in sinergia tra le varie istituzioni. Se il candidato Trucchi sarà il nuovo sindaco noi potremo lavorare insieme" - dice Benifei parlando di Bordighera.