Turismo e sport outdoor: Robaldo (Sanremo al Centro) "Sviluppo esponenziale, ma si può crescere ancora"

Dopo l'evento di presentazione del Mondiale di Enduro per Mtb muscolari e elettriche del Comune di Finale Ligure, a cui il Comune di Sanremo è stato invitato come ospite d'onore, il consigliere comunale uscente Mario Robaldo, candidato per la lista Sanremo al Centro nella coalizione civica per Sanremo a sostegno di Alessandro Mager, traccia un bilancio.

“Se ripenso da dove siamo partiti dieci anni fa devo ammettere che sono stati fatti grandi passi avanti, frutto di un lungo impegno amministrativo di tante persone. Nel 2014 partivamo praticamente da zero per quanto riguarda lo sport e il turismo outdoor. Nel 2015 creammo il Consorzio Forestale Monte Bignone e da lì iniziò un lungo percorso che ha dato grandi soddisfazioni e che ho potuto seguire passo dopo passo in questi anni grazie all'incarico ricevuto dal sindaco Alberto Biancheri. Il passaggio successivo, nel 2020, è stata la nascita di Sanremooutdoor, associazione di 38 comuni del Ponente ligure di cui Sanremo è capofila. Per la prima volta abbiamo messo a sistema una vasta rete sentieristica che abbraccia la Riviera dei Fiori e il Parco delle Alpi liguri, e agli eventi e alle fiere internazionali abbiamo iniziato a promuovere questo ‘gioiello’ ambientale e paesaggistico in chiave turistica e sportiva, con ottimi riscontri”.

Reduce dall'evento Finale a cui ha preso parte insieme all'Assessore alla Cultura uscente, Silvana Ormea, Mario Robaldo guarda avanti con rinnovate ambizioni: “Si può crescere ancora. I territori sanremesi e finalesi, che assieme raggruppano quasi 50 Comuni, possono fare sinergia e collaborare sia in termini di promozione internazionale, sia nel costruire insieme eventi di grande portata. Ne abbiamo parlato e c'è la volontà comune e c'è già un'idea di progettualità molto importante. Sappiamo quanto questo potrebbe valorizzare i territori e quanto potrebbe rendere in termini turistici, anche e soprattutto in termini di destagionalizzazione. È un mio obiettivo, ed uno dei motivi che mi ha spinto a ricandidarmi alle prossime amministrative per portare avanti questo lavoro. Un grazie al Sindaco Alberto Biancheri e all'Assessorato al Turismo”.

I fiori sul palco della manifestazione e i bouquet che saranno dati ai vincitori sono del mercato di Sanremo.