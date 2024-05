I complimenti di Alessandro Mager a Amanda Embriaco che andrà ai giochi paralimpici di Parigi 2024

"Sono molto felice che Amanda Embriaco sia riuscita a qualificarsi per la finale dei Campionati del Mondo di Canoa e Paracanoa SZEGED Ungheria 2024 e abbia ottenuto il pass per i giochi paralimpici di Parigi 2024. Aspettavamo con ansia questa notizia. È un risultato straordinario, che premia la sua passione, la sua forza, la sua determinazione e quella di tutto il team della Canottieri Sanremo, in particolare del coach Monica Albarelli. Bravissima Amanda!



Alessandro Mager".