Sanremo: gestione dei rifiuti, Ethel Moreno "Il 'porta a porta non è efficace e la città è sporca"

“Ho partecipato all’incontro organizzato dal senatore Gianni Berrino dal titolo 'Gestione rifiuti: cambiare si può' nel corso del quale sono stati mostrati gli ottimi risultati conseguiti nel Comune di Grosseto grazie alle iniziative attuate dalla senatrice di Fratelli d’Italia, ex assessore all’Ambiente, dott.ssa Simona Petrucci”.

Lo ha detto il consigliere comunale e candidata di Fratelli d’Italia Ethel Moreno. "Come più volte ho sostenuto anche in Consiglio comunale il sistema di raccolta attuato a Sanremo con il porta a porta non è efficace, la città risulta sporca, con sacchetti e rifiuti sparsi su marciapiedi sporchi. E’ necessario prendere atto che questo sistema di raccolta non funziona e deve essere cambiato e che in altri Comuni, come Grosseto, adottando metodi diversi di raccolta, la percentuale di raccolta differenziata può aumentare e le tariffe pagate dai cittadini possono diminuire. A tal fine ritengo importante che si lavori ad un serio progetto di introduzione graduale, su tutto il territorio comunale, di un modello di raccolta dei rifiuti urbani tramite isole ecologiche informatizzate".

"Occorrerà infine - conclude - istituire un tavolo di confronto tecnico-amministrativo, a cadenza periodica, che servirà a risolvere le situazioni più critiche che si sono create in questi anni ed a monitorare, in modo costante, le istanze sui disservizi, in modo da trovare soluzioni condivise che consentano di rendere più efficiente il servizio. Una questione non solo di igiene e di decoro ma una vera e propria sfida ambientale, di promozione di uno stile di vita “green” incentrato sull’importanza della raccolta differenziata, del corretto smaltimento dei rifiuti e del rispetto dell’ecosistema".