Rinnovato il centro per l’impiego a Ventimiglia, il presidente Toti: "Un rinnovamento che è previsto in tutta la Liguria" (Foto e video)

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha inaugurato a Ventimiglia il rinnovato centro per l’impiego di via Nino Lamboglia. E' stato accompagnato dall’assessore all’Occupazione e alle Politiche attive del lavoro Augusto Sartori e dal Senatore Gianni Berrino. Con loro anche i Consiglieri regionali, Veronica Russo e Mabel Riolfo.

La ristrutturazione degli spazi, il layout, gli impianti e il mobilio, fa il pari con la ristrutturazione del personale, già avviata e confluisce con l'assunzione di ulteriori persone riservate alla provincia di Imperia. L’utente troverà in un posto moderno dove possa sbrigare le sue pratiche e cercare lavoro ma anche tutte quelle pratiche che competono per legge al mondo del lavoro.

Per Ventimiglia un investimento di circa 200mila euro e con i dipendenti che passeranno da 10 a 17. Da evidenziare che il lavoro del Centro per l'Impiego non si fermerà, visto che il Comune ha fornito agli uffici regionali alcuni spazi nell'ex tribunale e, quindi, gli utenti potranno usufruirne. Il progetto rientra nel piano regionale di potenziamento per il rafforzamento dei servizi per l’impiego in termini infrastrutturali e di organico.

Attualmente le sedi dei centri per l’impiego della Liguria sono 13, che diventeranno 15 al termine dei lavori (con due nuove aperture alla Spezia e a Chiavari).