Vallecrosia, Quesada: "Vogliamo rilanciare il turismo puntando anche sullo sport" (Foto e video)

“Siamo convinti che per poter rilanciare questa città dal punto di vista turistico bisogna fare degli interventi a 360 gradi e puntare sullo sport e sulle strutture sportive” - dice il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada parlando di uno dei punti del suo programma elettorale partecipativo.

Tra gli obiettivi della lista “X Vallecrosia Quesada Sindaco”, con la quale Quesada concorrerà alle prossime elezioni amministrative previste il 14 e 15 maggio, sono, infatti, previsti anche interventi e progetti per rilanciare il turismo e lo sport. “Il campo Zaccari da molti anni ormai, una parte, è in capo al comune di Vallecrosia. Abbiamo intenzione nei prossimi anni di fare tutti gli interventi necessari per rilanciare seriamente questa struttura, dalla pista di atletica all’illuminazione e a tutto quello che serve a questo impianto sportivo” - sottolinea Quesada.

“Nei mesi precedenti abbiamo fatto una battaglia sul campo Zaccari insieme al consigliere regionale Enrico Ioculano perché siamo convinti che questa struttura meriti di più” - afferma Quesada - “Sono centinaia i ragazzi che frequentano questa struttura che al momento versa in una condizione che sicuramente non è adeguata per fare sport. Allora se vogliamo davvero rilanciare questa città dal punto di vista turistico cominciando a fare anche sport dobbiamo dimostrare di avere attenzione anche nei confronti di queste strutture”.

"Abbiamo anche un altro progetto: individuare una zona all’interno della città per cercare di implementare la cultura dello sport che diventa importante per i nostri giovani affinché Vallecrosia abbia finalmente una sua realtà sportiva. La formazione allo sport è importantissima, noi ci crediamo” - conclude Quesada.