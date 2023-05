Vallecrosia: ecco il 'sogno' di Cristan Quesada, il restyling dell'ex mercato con lo spostamento del Comune (Foto e Video)

Ad una settimana dal voto la campagna elettorale di Vallecrosia entra sempre più nel vivo con le proposte e i progetti dei diversi candidati a sindaco. Cristian Quesada, insieme alla sua lista ‘X Vallecrosia’, ha oggi parlato del progetto di restyling della zona dell’ex mercato della cittadina rivierasca.

“Ci siamo candidati – ha detto - anche perché abbiamo un grande sogno. E’ evidente che, in questa campagna, c’è chi difende il suo ‘status quo’ e chi si è candidato perché vuole proiettare questa città nel futuro. Noi siamo l’unica proposta che prevede un progetto ambizioso e significativo della città, ovvero la ristrutturazione totale della piazza dell’ex mercato. La zona, infatti, da anni vive in stato di totale abbandono e in questa zona non sono stati fatti investimenti. Vogliamo partire, nei primi mesi di mandato, con questa opera e ridare dignità a questo territorio”.

Contestualmente, Quesada e il suo gruppo vogliono spostare la sede del Comune, ora in zona periferica: “L’attuale ubicazione non riesce a dare servizi corretti ai cittadini perché è troppo in periferia. Vogliamo creare il nuovo palazzo comunale e recuperare i parcheggi esistenti con stalli sotterranei. Cosa qualifica una città? I suoi fondamentali e questa sarebbe una grande ‘agorà’ che consenta l’utilizzazione di una piazza che potrà anche utilizzata per le manifestazioni”.

Esiste un’idea di tempi e costi di questo progetto? “In realtà il Piano Regolatore prevede che qui sorge il palazzo comunale e una nuova piazza, quindi non ci stiamo inventando nulla. Oggi Vallecrosia ha le ex caserme ‘Pellizzari’ dove c’è il Comune. Vendendole e con la richiesta di fondi dal Pnrr contiamo di poter eseguire l’intervento. Noi vogliamo impegnarci perchè siamo interpreti del cambiamento di questa città e questo progetto può farlo”.

Quanti potrebbero essere i parcheggi sotterranei? “Chiaramente dovremo fare delle valutazioni, comunque siamo intenzionati a fare dei garage e, quanto meno, recuperare i parcheggi esistenti. Altrimenti si creerebbero dei forti disagi a chi vive nella zona, dove si potrebbe alzare il valore degli immobili”.