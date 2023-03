Verso le amministrative, Cristian Quesada si candida a sindaco di Vallecrosia (Foto e video)

Cristian Quesada si candida a sindaco di Vallecrosia alle prossime elezioni amministrative. "È ufficiale, insieme a molti amici e persone che condividono il progetto, stiamo lavorando alla costruzione di una squadra e di un programma elettorale innovativo per Vallecrosia” - dice Cristian Quesada - “Ci concentreremo esclusivamente sulle proposte e su come attuarle, sulle opportunità da offrire a coloro che credono che questa città meriti di più. Lo faremo restando lontani da qualsiasi polemica perché abbiamo un unico obbiettivo: lavorare per Vallecrosia. È arrivato il momento di fare un bel dibattito su una città dotata di grandissime potenzialità ma purtroppo molte volte inespresse".





"Da alcuni mesi stiamo lavorando con un gruppo di persone della città che hanno a cuore Vallecrosia e hanno in testa un progetto di rilancio rispetto a quanto fatto dall'amministrazione negli ultimi cinque anni durante i quali vi è stata una contrapposizione feroce. Vi era la necessità di realizzare un'alternativa reale all'Amministrazione uscente che non fosse sostanzialmente una contrapposizione tra gli uni e gli altri ma fosse una proposta elettorale in grado di parlare alla città. Vogliamo parlare alla città del suo rilancio" - spiega il candidato sindaco Quesada - "Vogliamo migliorare alcuni aspetti che non hanno funzionato. La nostra sarà una lista giovane, molti under 40, persone che hanno come unico obiettivo: mettersi a disposizione di Vallecrosia per il suo rilancio".

La presentazione ufficiale della lista "X Vallecrosia Quesada Sindaco", sostenuta dal partito democratico, alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio è avvenuta questa mattina in via Colonnello Aprosio 282. Ad affiancare il 34enne, dipendente della Riviera Trasporti, segretario provinciale Pd e attuale consigliere comunale di Vallecrosia, vi saranno il 40enne, commerciante nel settore elettrico, Gabriele Chiappori; il farmacista e segretario del circolo Pd di Vallecrosia di 33 anni Gianluca Collina; l'insegnante di 41 anni Emanuela Matá; l'Oss di 47 anni Anna Luccisano; la barista 42enne Maria Luana Lentini; l'impiegato 34enne Marco Cianciaruso; l'architetto 46enne Claudio Famà; il medico 34enne Pierluca Allavena; il 41enne imprenditore nel settore dei servizi condominiali Giancarlo Barreca; il pensionato ed ex dipendente comunale di 64 anni Flavio Aprosio e la 69enne Albana Scarinci, pensionata, ex dipendente delle Poste e consigliere comunale uscente.

"Sono persone che vivono la città perché ci lavorano e credono che in questa sfida si debba mettere cuore e testa perché c'è ancora molto da fare per Vallecrosia. Saremo una lista propositiva che non vuole entrare in polemica e vuole uscire dal binomio di totale contrapposizione visto in questi anni" - aggiunge Cristian Quesada - "C'era una necessità di un'offerta politica centrata sulla città e non sulle polemiche viste negli ultimi anni. È stato l'elemento caratterizzante della nostra opposizione, ossia essere collaborativi per lavorare per Vallecrosia e il suo miglioramento".

"In questi giorni molte persone si sono avvicinate a questo progetto e stanno delineando quello che deve essere lo sviluppo della città nei prossimi anni, affiancati da una squadra di persone che possono occuparsi tranquillamente di tutte quelle che sono le numerose branche dell'amministrazione pubblica, alcuni per competenze professionali altri sicuramente perché hanno, in questi mesi, approfondito parecchio, tramite una serie di appuntamenti informativi che abbiamo fatto come gruppo, diversi temi, come l'ambiente, l'urbanistica e il turismo, insieme ad una serie di esperti. Consideriamo la squadra in grado di poter raccogliere la sfida del governo in questa città e di poter sicuramente condividere una maniera per poterla migliorare" - dichiara Quesada - "La forza di questo progetto che abbiamo lanciato, secondo me, è sicuramente l'innovazione: una squadra di persone che si mette in gioco e mette a disposizione il proprio tempo perché crede che lo sviluppo di questa città gli appartenga e sia determinante, sia dal punto di vista professionale che sociale".

Sui progetti che saranno al centro del programma elettorale partecipativo proposto alla cittadinanza, Quesada anticipa: "Ci sarà una differenzia sostanziale tra il nostro programma elettorale e le proposte in campo. Sull'arredo urbano servono miglioramenti. Sul turismo abbiamo alcune proposte di rilancio della cittadina, non solo su nuove manifestazioni che possano attirare presenze su questa città ma anche sulla parte ricettiva, elemento determinante. E' uno degli elementi cardine. Abbiamo anche una serie di punti programmatici importanti per il rilancio del centro storico. Nei prossimi giorni lanceremo una serie di progetti importanti per caratterizzare il nostro programma elettorale rispetto agli altri. Sarà anche importante una revisione del progetto relativo all'ex mercato dei fiori dove, siamo convinti, debba sorgere il palazzo comunale. Ci devono essere dei punti caratteristici che devono caratterizzare una città come appunto una piazza centrale che sia uno spazio di aggregazione, una sorta di agorà. L'amministrazione ha ottenuto un bando per la rivalutazione della piazza. Il nostro obiettivo, e penso che saremo gli unici a proporlo, è che il palazzo comunale debba essere portato in centro. Crediamo sia una scelta sbagliata lasciarlo nella sua attuale ubicazione. Deve essere centrale e caratterizzato da una piazza, in questo modo si avrebbe un nuovo centro di aggregazione ma anche il municipio in centro vicino ai cittadini. Uno degli aspetti determinanti in caso di vittoria sarà proprio il bilancio partecipativo, ossia una parte del bilancio messo a disposizione di associazioni e cittadini che si consorziano per lanciare progetti di rilancio della città. Il nostro obiettivo è di usarlo in maniera completamente diversa".

La lista si chiama "X Vallecrosia": "Il nome che abbiamo dato alla lista segue il nostro progetto. L'abbiamo chiamata 'X Vallecrosia' con una ics ad indicare 'per' perché il nostro è un progetto propositivo" - spiega Quesada - "Abbiamo soltanto l'intenzione di parlare alla città e nelle prossime settimane cominceremo con una serie di iniziative, lanciate in maniera innovativa e insieme a quello che è lo spirito della lista".

Sabato verrà inaugurato il point della lista "X Vallecrosia Quesada Sindaco": "Lo abbiamo definito lo spazio delle idee e lo inaugureremo nei prossimi giorni, probabilmente sabato. Abbiamo messo una serie di pannelli bianchi perché il nostro obiettivo è quello di costruire un programma il più partecipativo possibile. Le persone nei prossimi giorni potranno venire qui e scrivere qual è la loro idea di città e alla fine di questo percorso il nostro programma sarà un programma che abbiamo contribuito a costruire insieme. Ovviamente abbiamo un'idea di città però vogliamo accettare il contributo di tutti. Lo sviluppo della città è anche una priorità dei cittadini".