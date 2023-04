Vallecrosia verso le amministrative, Quesada: "Avvertimenti ai miei candidati, noi andiamo avanti" (Foto e video)

“Per settimane alcuni candidati hanno ricevuto consigli ad evitare la loro partecipazione alla corsa elettorale. Ovviamente tutte le strumentazioni e gli attacchi di queste settimane, seppur sottotraccia, non ci faranno arretrare di un millimetro. Non ci hanno fermato o scoraggiato. Siamo determinati nell'andare avanti perché crediamo di rappresentare l'unica vera alternativa per Vallecrosia con una proposta di ampio respiro che guarda al futuro“ - denuncia il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada alle prossime elezioni amministrative con la lista "X Vallecrosia Quesada Sindaco", sostenuta dal Partito Democratico.

“Vogliamo smentire alcune ricostruzioni fantasiose e soprattutto chiarire alcuni concetti chiave del perché abbiamo fatto questa scelta. Dall'inizio della campagna elettorale io e il gruppo che mi affianca abbiamo registrato in questa città un clima molto pesante. Lo strappo dei manifesti è stato uno degli episodi che ha mostrato l'insoddisfazione da parte di alcuni nel vedere che questo gruppo cresce giorno dopo giorno per il miglioramento della città" - sottolinea Quesada.

"Io e i candidati crediamo che gli unici che possono darci dei consigli sono gli elettori che dovranno avere la possibilità di potersi esprimere liberamente su chi dovrà amministrare la città nei prossimi cinque anni" - aggiunge Quesada - "In maniera strumentale c'è chi volutamente ha cominciato a fare girare la voce che a pochi giorni dalla presentazione delle liste, per fatti non meglio noti, la nostra compagine avrebbe optato per ritirarsi dalla corsa. Chi lo ipotizza non conosce il vero motivo che guida lo spirito di questa squadra: noi vogliamo lavorare incessantemente nei prossimi anni con l'unico obiettivo di migliorare la città".

"Abbiamo fatto una scelta coraggiosa perché abbiamo sempre pensato che sia arrivato il momento che questa città esca da una cappa che la soffoca" - dichiara Quesada - "Il nostro appello è proprio nei confronti dei cittadini di Vallecrosia che devono sentirsi liberi di poter scegliere. Abbiamo per mesi creduto e continuiamo a credere in quello che è il nostro progetto. Non siamo nati per fare la stampella di nessuno come qualcuno tende a far passare come messaggio distorto".

"Il nostro è un contributo che vogliamo dare allo sviluppo di Vallecrosia" - dice Quesada dal suo point in via Colonnello Aprosio 282 a Vallecrosia - "Siamo sicuri di aver risposto a chi sicuramente non tifa per noi e che nelle settimane precedenti ha sentito l'esigenza di perdere molto più tempo a spiegare a noi che cosa dovevamo fare al posto di concentrarsi sulle loro proposte per la città. Oggi è anche un appello generale ad avere maggiore attenzione sulla campagna elettorale di Vallecrosia invece di pensare a quello che fanno gli altri. Cessino nei nostri confronti la strumentalizzazione e l’abitudine di voler giudicare la volontà altrui di candidarsi, di volerla consigliare e indirizzarla ad un impegno che viene meno. È una caratteristica che prevale più a Vallecrosia che nel resto del Ponente. E’ la prima volta che sento la campagna elettorale così pesante. Ci sono stati diversi episodi. Speriamo che oggi possa servire affinché queste dinamiche non si ripetano nel futuro. Siamo convinti che siamo nati per rappresentare al meglio il vento del cambiamento che non si può fermare in questa città. L'appello di oggi è il richiamo a tutti i cittadini che vogliono per Vallecrosia una politica e un modo di amministrare diverso. Non ci interessa, come ad altri, la contrapposizione, abbiamo solo a cuore la volontà di aprire un dibattito per il futuro della città“.

“Colgo, inoltre, l'occasione per annunciare l’ultimo candidato: è l’infermiera Stefania Rossi” - annuncia Quesada - "Siamo un gruppo, per la maggioranza, di under 40 che dà il senso rappresentativo della città, della lungimiranza di questo progetto e della volontà di essere liberi".