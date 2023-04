Sanremo: in Comune nove offerte per le spiagge dei Tre Ponti e di Bussana, conto alla rovescia per l’assegnazione

Non è una corsa contro il tempo, ma serve che tutto vada liscio onde evitare spiacevoli sorprese a ridosso dell’alta stagione.



Lo spettro della gara deserta per le spiagge dei Tre Ponti e di Bussana si è definitivamente allontanato questa mattina quando gli uffici di Palazzo Bellevue hanno potuto constatare l’arrivo di nove offerte per i due stabilimenti. Si tratta di due tra le spiagge più frequentate in zona, due realtà amate da residenti e turisti in un Ponente che non sempre offre ampi spazi per godere del mare in piena estate.



Nei prossimi giorni gli uffici comunali procederanno con l’apertura delle buste, la verifica delle offerte e la successiva assegnazione. Poi sarà il momento dei lavori per la sistemazione degli stabilimenti in vista dell’estate. Sanremo, anche quest’anno, potrà contare su due tra le sue spiagge più amate, una in centro e una a Bussana.