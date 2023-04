La lista 'X Vallecrosia' incontra gli abitanti del centro storico, Quesada: "Momento di confronto" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada e la lista “X Vallecrosia Quesada Sindaco”, ieri sera, hanno incontrato gli abitanti del centro storico. "Siamo venuti nel centro storico perché nel nostro programma è particolarmente presente" - dice Cristian Quesada.

È stata un’occasione per illustrare ai cittadini quello che Quesada e la sua squadra prevedono di realizzare se verranno eletti. "Siamo convinti che nei prossimi anni il centro storico vada valorizzato di più e soprattutto rilanciato“ - dichiara Quesada - “Crediamo che vadano fatti alcuni interventi importanti, come la messa in sicurezza del torrente Verbone, il rilancio dal punto di vista turistico e ricettivo del borgo antico e l'individuazione di alcune aree destinate ai parcheggi che oggi sono carenti. C'erano manifestazioni storiche, che erano di grande richiamo turistico e servivano a far vivere il borgo, come la Festa del basilico, che vogliamo riportare in vita. Vogliamo riprendere le tradizioni affinché possano far scoprire ai cittadini, ai turisti e alle persone del comprensorio la bellezza di questo borgo”.

L’incontro si è concluso con un conviviale aperitivo al “Bar du Cantun”.