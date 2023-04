Elezioni amministrative: Davide Panzitta in linea con il pensiero politico della lista 'X Vallecrosia - Quesada Sindaco'

“Siamo entusiasti di accogliere, nel nostro spazio delle idee, come prima persona rappresentativa della città Davide Panzitta, da anni impegnato senza sosta nel contesto salesiano per seguire con passione la popolazione giovanile del nostro comprensorio”. Ad informarne è il candidato Sindaco Cristian Quesada che spiega il pensiero politico amministrativo di Davide Panzitta che ha voluto condividere con il gruppo di Quesada a conferma del focus sulla delicata tematica dei giovani: ‘Una tavola rotonda in rete con il territorio per i più giovani’.

‘Un festival del libro a Vallecrosia ed un progetto capillare di biblioteca diffusa per la città’ è stato invece il prezioso spunto che ci ha condiviso Giorgia, quindicenne vallecrosina. Sarà nostro obiettivo nelle prossime settimane - conclude Quesada - coinvolgere numerose figure di Vallecrosia di elevata rappresentatività sia per testimoniare e condividere i loro spunti di riflessione sia per caratterizzarli come veri e propri garanti del nostro progetto nei confronti dei cittadini”.