Verso le amministrative, il candidato a sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada inaugura “Lo spazio delle idee” (Foto e video)

Il candidato a sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada ha inaugurato questa sera “Lo spazio delle idee” in via Colonnello Aprosio 282. “Abbiamo pensato a questo spazio perché siamo convinti che il programma debba nascere insieme ai contributi che possono dare le persone che vivono la città nelle varie forme. È uno spazio aperto a tutti che potranno esporre le varie problematiche che ogni giorno incontrano in città” - fa sapere Cristian Quesada.

Il point della lista "X Vallecrosia Quesada Sindaco" sarà perciò aperto a tutti i cittadini di Vallecrosia che desidereranno condividere idee o proposte. “Lo abbiamo chiamato ‘Lo spazio delle idee’ perché siamo convinti che attraverso un percorso condiviso si possa arrivare a un programma che possa essere migliorativo per la città” - spiega il candidato sindaco di Vallecrosia - “Abbiamo messo una serie di pannelli bianchi perché il nostro obiettivo è quello di costruire un programma il più partecipativo possibile. Le persone nei prossimi giorni potranno venire qui e scrivere qual è la loro idea di città e alla fine di questo percorso il nostro programma sarà un programma che abbiamo contribuito a costruire insieme. Ovviamente abbiamo un'idea di città però vogliamo accettare il contributo di tutti. Lo sviluppo della città è anche una priorità dei cittadini".

Cristian Quesada si è ufficialmente candidato alle prossime elezioni amministrative con la lista "X Vallecrosia Quesada Sindaco", sostenuta dal partito democratico. “Ha l’appoggio del Pd“ - dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano - “E’ una bella lista perché è fatta da tanti ragazzi giovani che hanno voglia di impegnarsi per la loro città e la loro comunità e questo avvalora la candidatura di Quesada dopo anni di impegno all’interno del consiglio comunale. Diamo il nostro ‘in bocca al lupo’ a Cristian e a tutta la sua squadra e gli auguriamo il meglio per poter competere e vincere le elezioni”.

Ad affiancare il 34enne, dipendente della Riviera Trasporti, segretario provinciale Pd e attuale consigliere comunale di Vallecrosia, in questa nuova avventura politica vi saranno il 40enne, commerciante nel settore elettrico, Gabriele Chiappori; il farmacista e segretario del circolo Pd di Vallecrosia di 33 anni Gianluca Collina; l'insegnante di 41 anni Emanuela Matá; l'Oss di 47 anni Anna Luccisano; la barista 42enne Maria Luana Lentini; l'impiegato 34enne Marco Cianciaruso; l'architetto 46enne Claudio Famà; il medico 34enne Pierluca Allavena; il 41enne imprenditore nel settore dei servizi condominiali Giancarlo Barreca; il pensionato ed ex dipendente comunale di 64 anni Flavio Aprosio e la 69enne Albana Scarinci, pensionata, ex dipendente delle Poste e consigliere comunale uscente. All'inaugurazione del point erano presenti anche il consigliere regionale Enrico Ioculano e il candidato sindaco di Bordighera e attuale consigliere comunale Giuseppe Trucchi.