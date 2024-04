Ethel Moreno replica a ‘Sanremo al Centro’ per la richiesta incontro urgente sui centri estivi per bambini e ragazzi disabili

“Non ho dichiarato con toni allarmistici che i Centri estivi per disabili quest’estate sarebbero potuti saltare ma ho semplicemente posto all’attenzione di questa Amministrazione che, a seguito della comunicazione da parte della Polisportiva Dilettantistica Integrabili di non poter attivare il Centro estivo di cui usufruivano una sessantina di famiglie con bambini e ragazzi disabili, erano state protocollate quattro richieste di incontro urgente per ricevere informazioni su come sarebbe stato garantito il servizio, che attendevano ancora una risposta”.

Sono le parole del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ethel Moreno in replica alle affermazioni di Sanremo al Centro. “Apprendo con favore - prosegue - che, successivamente al mio sollecito, è stata assunta in data 24 aprile la determina dirigenziale con la quale è stata approvata la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse. Pertanto respingo al mittente di aver fatto un intervento del tutto privo di fondamento con finalità di speculazione mediatica, tenuto conto che non è la prima volta che, per avere delle risposte da parte di quest’amministrazione o vedere tutelati i propri diritti, famiglie, associazioni e comitati di quartiere hanno dovuto attivarsi mediante articoli sul giornale o addirittura iniziative giudiziarie”.

"Sarebbe certamente più costruttivo - termina - se venissero dati tempestivamente riscontri alle richieste dei cittadini, possibilmente previo confronto se richiesto, invece che attaccare sul piano personale tutti coloro che dissentono dall’operato di quest’Amministrazione: ma, come è già stato evidenziato, quando non si hanno argomenti politici si entra nel bullismo istituzionale le cui epurazioni attuate in questi anni non sono altro che la sua espressione. Mi permetto, infine, di far presente che rispondere tempestivamente alle istanze dei cittadini è una norma di buona educazione e di una corretta Amministrazione”.