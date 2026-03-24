Ventimiglia Futura, bufera sull’assessore al turismo: offese sui social, chieste dimissioni immediate e revoca deleghe

A Ventimiglia scoppia la polemica politica dopo alcune dichiarazioni pubblicate sui social dall’assessore al turismo in quota Fratelli d’Italia, accusato di aver utilizzato espressioni offensive nei confronti dei cittadini che, in occasione del referendum, hanno espresso un voto contrario alle sue posizioni. La lista civica Ventimiglia Futura, attraverso un comunicato, parla di parole “inaccettabili e lesive del rispetto istituzionale”, sottolineando come “un rappresentante delle istituzioni non possa permettersi di insultare una parte così ampia della popolazione”. Nel mirino, in particolare, il riferimento al 53,74% degli elettori, indicato come bersaglio diretto delle affermazioni contestate.

Secondo Ventimiglia Futura, chi ricopre un incarico pubblico ha il dovere di garantire rispetto e rappresentanza a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro scelte democratiche. Da qui la richiesta esplicita: dimissioni immediate dell’assessore. In alternativa, il gruppo chiede un intervento deciso da parte del sindaco Flavio Di Muro, invitato a “revocare senza esitazioni le deleghe” alla luce della gravità delle dichiarazioni.

La nota si chiude con un richiamo ai principi democratici: “Chi dimostra di non saper accettare il confronto e il pluralismo delle idee non è adatto a ricoprire ruoli istituzionali”. Un episodio che, secondo Ventimiglia Futura, rappresenta “un segnale preoccupante per la qualità della vita pubblica e il rispetto delle regole democratiche”.