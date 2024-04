Sanremo: Festa della Liberazione, il messaggio del candidato a sindaco Fulvio Fellegara

Nel ricordare il passato e onorare il presente, il candidato a sindaco Fulvio Fellegara ha rivolto il suo messaggio in occasione della Festa della Liberazione.

"Il 25 aprile 2017, ho avuto l'onore di svolgere l'orazione ufficiale a Sanremo, dedicando parole di memoria a Vittò, Gino Napolitano e agli eroi sanremesi della resistenza. Oggi, nel celebrare questo giorno di libertà, il mio pensiero va a Vincenzo Napolitano (è il primo 25 aprile senza di lui), così come al compianto Alfredo Schiavi, scomparso lo scorso anno. In un mondo segnato da divisioni e conflitti, voglio sottolineare l'importanza di rinnovare l'impegno per la difesa della libertà di pensiero e la promozione della coesione sociale. Il 25 aprile, dunque, dovrebbe essere un momento di unione e riflessione per tutti. Ricordando il sacrificio di coloro che hanno combattuto contro il nazismo e il fascismo, esorto i partiti e movimenti di destra, oggi al governo del Paese, a lasciarsi alle spalle ideologie oppressive e discriminatorie, guardando al futuro. Estendo il mio pensiero a tutti coloro che, in ogni parte del mondo, combattono ogni giorno per la libertà e la giustizia. Oggi e sempre resistenza!".