Elezioni Amministrative Sanremo: Gianni Rolando ha incontrato una delegazione dei Rangers d'Italia

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, ha incontrato una delegazione dei Rangers d’Italia a Villa Zirio ieri pomeriggio, accompagnato dalla candidata Barbara Piro della lista Sanremo Domani.



Rolando ha evidenziato il ruolo dell’associazione di volontariato, che è sempre in prima linea, quando si tratta di allerte meteo o in altre importanti occasioni. Inoltre ha lodato il loro impegno sociale, oltre a rimarcare l’importante sinergia con il Comune.