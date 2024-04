Elezioni Sanremo: serie di sopralluoghi in zona San Martino per il candidato Alessandro Mager

Il candidato Sindaco Alessandro Mager e Flavio Di Malta (Sanremo al Centro) nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di sopralluoghi a San Martino, per prendere nota delle problematiche e degli interventi di cui il quartiere potrebbe necessitare.

Dopo un caffè dal bar Lamarmora Mager e Di Malta si sono recati al nuovo supermercato dove hanno verificato la necessità di realizzare nuovi attraversamenti pedonali e strade di passaggio. Inoltre, come ha dichiarato Di Malta, “Abbiamo parlato con diversi commercianti e constatato lo stato dei gradini, dei marciapiedi e la situazione delle barriere architettoniche a scendere verso il centro di San Martino.Oltre a ciò la famosa ringhiera gialla, pericolante, che andrebbe sistemata”.

Tra le zone visitate anche quella delle scuole: AAbbiamo parlato con i rappresentanti di classe e visto il nuovo edificio di villa Amelia, un’opera realizzata dall’amministrazione Biancheri che è stata realizzata bene, ma ha bisogno di manutenzione”.

Maggior cura andrebbe riservata anche alle aree verdi. Di Malta: “C’è una zona con l’erba alta un metro e mezzo, si tratta di un parco pubblico che va risanato, valorizzato e rivalutato quanto prima”.

Tra le criticità più importanti, l'organico ridotto tra gli operai del settore viabilità a cui Mager e Di Malta hanno fatto visita: “Siamo stati nel loro magazzino e visto come lavorano; due si occupano delle strade, due della segnaletica e due dei fabbricati. Abbiamo ascoltato le loro istanze, ci hanno detto che sono in pochi per stare dietro a tutte le segnalazioni che arrivano da più parti”.