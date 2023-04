Controesodo terminato, permangono lunghe code sull'A10: situazione al limite del collasso

Anche oggi le code hanno caratterizzato i viaggi di chi ha dovuto avere a che fare con l’Autostrada dei Fiori in provincia di Imperia. Dopo le invettive di migliaia di automobilisti che si sono dovuti armare di francescana pazienza durante il ponte del 25 aprile, oggi non sono nuovamente mancate le proteste per una situazione che, giorno dopo giorno diventa sempre più insostenibile.

Il cantiere poco dopo la barriera di Ventimiglia, che ha fatto letteralmente impazzire chi rientrava dalla Francia, ha colpito anche oggi, creando lunghissime code. A farne le spese, questa volta, i pendolari italiani che sono andati a lavorare oltre confine. Ma, una volta passata la prima coda, eccone subito un’altra: circa due chilometri di fila quasi tutto il giorno tra Bordighera e Sanremo.

Poco oltre, all’altezza di Taggia, ci ha pensato un incidente a creare altri chilometri coda, arrivata fino a tre chilometri che veniva condita da un’altra da un chilometro, poco prima. Una situazione che, almeno per oggi, non si è ripetuta nel savonese ma, il timore degli operatori commerciali e del settore turistico del ponente ligure, è puntato ai giorni di vacanza del primo maggio, del 2 giugno e dell’intera estate.

Ormai i lavori straordinari di manutenzione devono essere ultimati, ma i tanti ci si chiede se, e per quanto tempo a pagarne le spese devono essere i cittadini dell’estremo ponente, gli imprenditori e gli stessi turisti. Con le tariffe autostradali che, nella migliore delle ipotesi, sono rimaste inalterate, i tempi di percorrenza sono lievitati costantemente.

Così come i prezzi che, numeri alla mano, aumentano man mano che da Genova ci si avvicina al confine. Questo, ovviamente, per i costi dei trasporti che sono inevitabilmente più alti. Il tutto sempre in attesa di risposte, sia da parte politica che delle proprietà delle autostrade che ovviamente non arrivano.