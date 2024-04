Elezioni Amministrative Sanremo: il candidato di 'Indipendenza!' Erica Martini incontra la Protezione Civile

Erica Martini, candidato a Sindaco per il movimento 'Indipendenza!' ha partecipato, nella loro sede di San Bartolomeo, ad un incontro con i volontari della Protezione Civile di Sanremo.

"Un paio d’ore di utile confronto - dice il candidato - nel quale i dirigenti hanno illustrato, oltre alla storia, compiti, responsabilità e le importanti attività sul territorio (e non solo) della benemerita associazione, peraltro già ben conosciuta per precedenti occasioni di collaborazione".

Oltre al doveroso e sentito ringraziamento per quanto fatto finora al servizio della popolazione, in particolare nelle situazioni emergenziali, Erica Martini ha confermato la piena disponibilità ad un costante dialogo ed al reperimento delle risorse che si renderanno necessarie per il proseguimento delle loro future attività.