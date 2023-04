Vallecrosia, bagno di folla per Cristian Quesada: "Sarò il sindaco di tutti" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada ha presentato, in serata, allo ‘Spazio delle Idee’ di via Colonnello Aprosio la lista ‘X Vallecrosia’, sostenuta dal Partito Democratico, con la quale si è candidato alle prossime elezioni amministrative previste il 14 e 15 maggio.

“Sono molto orgoglioso di tutta la squadra che compone la lista ‘X Vallecrosia Quesada Sindaco’. È una squadra nuova, competente e molto rappresentativa della città, che ha davvero a cuore il bene di Vallecrosia" - dichiara il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada – “Sono felice che l'entusiasmo e la freschezza che questa squadra sta mostrando siano apprezzati da molti cittadini che in questi giorni ci stanno dimostrando la loro vicinanza e la condivisione del nostro progetto”.

Ad affiancare il 34enne, dipendente della Riviera Trasporti, segretario provinciale Pd e consigliere comunale di Vallecrosia uscente, in questa nuova avventura politica vi saranno il 40enne, commerciante nel settore elettrico, Gabriele Chiappori; il farmacista e segretario del circolo Pd di Vallecrosia di 33 anni Gianluca Collina; l'insegnante di 41 anni Emanuela Matá; l'Oss di 47 anni Anna Luccisano; la barista 42enne Maria Luana Lentini; l'impiegato 34enne Marco Cianciaruso; l'architetto 46enne Claudio Famà; il medico 34enne Pierluca Allavena; il 41enne imprenditore nel settore dei servizi condominiali Giancarlo Barreca; il pensionato ed ex dipendente comunale di 64 anni Flavio Aprosio e la 69enne Albana Scarinci, pensionata, ex dipendente delle Poste e consigliere comunale uscente.

È stata un’occasione anche per illustrare ai numerosi presenti i punti del programma elettorale. “Abbiamo un programma particolarmente innovativo per il rilancio della città e per riuscire a proiettarla nel futuro dandogli finalmente una sua identità” – sottolinea Quesada - “Cercheremo di portare il palazzo comunale in centro e di creare una piazza come luogo di aggregazione. Sarà importante una revisione del progetto relativo all'ex mercato dei fiori dove, siamo convinti, debba sorgere il palazzo comunale. Ci concentreremo molto sulla vocazione turistica che Vallecrosia deve avere. Sull'arredo urbano servono miglioramenti. Abbiamo anche una serie di punti programmatici importanti per il rilancio del centro storico. Interverremo sulla sanità e sulla viabilità visto che da questo punto di vista questa città è rimasta troppo indietro in questi anni. Abbiamo intenzione di prenderci un impegno solo: metteremo grande passione per rilanciare il futuro della città. La sfida non è chiusa”.

All’evento erano presenti anche il consigliere regionale Enrico Ioculano e il candidato sindaco di Imperia Ivan Bracco. "La presenza è doverosa" - commenta il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano - "Il fatto che ci si voglia mettere la faccia e ci sia ancora la passione e la determinazione per candidarsi a sindaco è un aspetto assai pregevole. Faccio un appello ai presenti: nei prossimi trenta giorni dovete essere gli angeli custodi di Cristian. Bisogna dargli forza, sostenerlo e portare in giro il programma che avete costruito insieme a lui in questi mesi. Cambiare è possibile, cerchiamo di cambiare in meglio". "Sono venuto a Vallecrosia per sostenere Cristian Quesada" - afferma il candidato sindaco di Imperia Ivan Bracco.