Vallecrosia: asfalti in via Angeli Custodi, il candidato Cristian Quesada risponde al sindaco Armando Biasi

Il candidato a sindaco di ‘X Vallecrosia’, Cristian Quesada, interviene in relazione agli asfalti di via Angeli Custodi:

"Ho segnalato per anni all'amministrazione comunale il problema degli asfalti degradati in via Angeli custodi. Finalmente la giunta Biasi interviene. Immagino che dopo molti anni in cui quel tratto, come molti altri in città, versava in una situazione di grande pericolosità, e dopo molte sollecitazioni oppurtunisticamente dimenticate, ci si sia resi conto di quanto fosse urgente intervenire. Ovviamente a poco più di un mese dalle elezioni. Premesso che ciò che conta è che finalmente si sia arrivati a dare una risposta al problema, la lista ‘X Vallecrosia’ presenterà nelle prossime settimane un programma per gli asfalti da mettere in campo nei prossimi 5 anni di mandato, suddividendo la città in 3 fasce e indicando nella fascia 1 le zone che necessitano di interventi immediati, nella fascia 2 gli interventi da compiere a breve termine e nella fascia 3 gli interventi a lungo termine. Siamo convinti che sia necessario avere un'attenta programmazione degli interventi da svolgere, i quali non devono essere a macchia di leopardo. Non risolutivi o a chiaro scopo elettorale”.