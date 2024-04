Lega Sanremo: tornano i militanti “storici”, in lista Burato, Rossi e Mariotto a sostegno di Gianni Rolando

È tempo di ritorno nella sezione della Lega di Sanremo. Hanno deciso di iscriversi nuovamente e di scendere in campo alle elezioni amministrative di giugno i militanti “storici” Alessandro Burato e Marco Rossi.

Burato vanta una lunga esperienza politico-amministrativa: iscritto alla Lega dal 1992, diviene consigliere comunale durante l’amministrazione monocolore leghista; in seguito, durante la Giunta Bottini, è di nuovo consigliere e Capogruppo della Lega. È il Sindaco Zoccarato a conferirgli l’incarico di Presidente del “Consorzio deleghe in agricoltura” portandola in liquidazione con un bilancio positivo di 1,5 milioni di euro. Adesso rientra nell’agone politico dopo 40 anni passati da impiegato alla Banca Intesa San Paolo.

Rossi, anch’egli militante storico, è stato Segretario cittadino della Lega durante l’amministrazione Zoccarato; attualmente è Presidente del “Consorzio rurale San Giovanni di Sanremo”. Dopo una vita passata nell’imprenditoria, ha deciso di ricandidarsi convintamente a sostegno di Gianni Rolando per il rapporto di stima e di amicizia che lo lega al candidato sindaco del centrodestra.

“Si tratta di due ritorni molto importanti - commentano dalla Segreteria provinciale e cittadina del partito - segno che la Lega è ancora attrattiva e che chi è veramente leghista lo rimane negli anni. Burato e Rossi vantano una notevole esperienza, sia a livello politico, sia a livello amministrativo. Siamo certi che il loro contributo e il loro apporto risulterà fondamentale per il risultato che ci aspettiamo di ottenere”.

Ad accoglierli con entusiasmo un altro 'storico' militante, Giampiero Mariotto, che sottolinea l’importanza dell’esperienza maturata da Rossi e Burato pur con lo stesso entusiasmo dei tempi passati".

Domani verrà presentata ufficialmente la lista dei 24 candidati che correranno per Palazzo Bellevue alle 14.30 presso l'Hotel Nazionale alla presenza del segretario regionale Lega Liguria e vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on.le Edoardo Rixi.