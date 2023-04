Amministrative, fair play a Vallecrosia: il candidato sindaco Quesada augura "il meglio" agli avversari

E' iniziata la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative previste il 14 e 15 maggio e il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada ha deciso di scrivere una lettera ai suoi avversari, Armando Biasi e Fabio Perri, per augurare a loro "il meglio".

Un esempio di fair play nella politica locale. "Caro Armando, caro Fabio, ormai è ufficiale: siamo tutti e tre in corsa per la carica di sindaco della nostra città. Come sapete, a differenza vostra, per me è la prima volta: non vi nascondo quanto questa scelta mi riempia di orgoglio, non ho dubbi sul fatto che anche voi due proviate lo stesso sentimento. Essere il sindaco della propria città è sicuramente uno dei modi migliori per dare un servizio alla propria comunità" - scrive il candidato sindaco Cristian Quesada.

"In questi giorni carichi di passione sto provando la stessa sensazione di meraviglia e rispetto nei confronti della nostra città di quando ho iniziato il mio percorso proprio a Vallecrosia alcuni anni fa. Ognuno di noi ha idee e progetti per migliorare Vallecrosia. Spero che riusciremo insieme a fare dibattito sano privilegiando le proposte ai personalismi" - dice Quesada.

"In queste settimane ho pensato molte volte a quali sono stati i motivi che mi hanno spinto a fare una scelta così importante e mi sono dato una semplice risposta: l'ambizione più grande che mi ha sempre guidato è quella di lasciare le cose meglio di come siano state trovate. Tra poco meno di un mese uno di noi tre sarà il sindaco di questa stupenda città. Soltanto il pensiero mi provoca un sentimento di gratitudine nei confronti di tutti i cittadini che, al di là della scelta che faranno, ascolteranno con pazienza le nostre proposte. Vi auguro il meglio perché da noi dipenderà lo sviluppo dei prossimi anni della città. Con affetto Cristian" - esprime Quesada.