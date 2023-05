Vallecrosia: elezioni, Quesada lancia la sfida e organizza un confronto sui nuovi parcheggi a pagamento

Questa sera alle 21, nella sala polivalente di via Cristoforo Colombo a Vallecrosia, si terrà il tanto atteso confronto pubblico fra i candidati alla carica di sindaco in merito alla spinosa questione del nuovo sistema di parcheggi a pagamento.

“In queste ultime settimane di campagna elettorale sul tema le polemiche si sono sprecate – dice Cristian Quesada - tanto che i cittadini non hanno capito quali saranno le reali modifiche al sistema che entrerà in vigore. È per questo motivo che ho chiesto che si tenesse questo confronto pubblico. Ritengo doveroso che i cittadini vengano correttamente informati, al di là delle reciproche accuse tra i candidati a cui stiamo assistendo e che a nulla servono se non ad aumentare la confusione nella testa degli elettori".