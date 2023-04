Vallecrosia: domani allo 'spazio delle Idee' la presentazione della lista a sostegno di Cristian Quesada

E’ prevista per domani la presentazione della lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Cristian Quesada a Vallecrosia.

L’appuntamento è per le 18:30 allo ‘Spazio delle Idee’ di via Colonnello Aprosio 282. “Sono molto orgoglioso di tutta la squadra che compone la lista ‘X Vallecrosia’ - dichiara il candidato sindaco Cristian Quesada – e, quando siamo partiti con questo progetto molto ambizioso per il rilancio della città, ci siamo dati come obiettivo quello di costruire una squadra nuova, competente e molto rappresentativa della città. Sono felice che l'entusiasmo e la freschezza che questa squadra sta dimostrando siano apprezzati da molti cittadini che in questi giorni ci stanno dimostrando la loro vicinanza e la condivisione del nostro progetto”.

“Abbiamo un programma particolarmente innovativo – termina - per proiettare questa città nel futuro e dargli finalmente una sua identità, concentrandoci molto sulla vocazione turistica che Vallecrosia deve avere. Domani sarà anche l'occasione per cominciare a parlare del nostro programma, che condivideremo nelle prossime settimane con tutti i nostri concittadini. Vi aspettiamo domani, perché insieme possiamo dare la svolta che questa città attende da anni”.