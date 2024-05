Sanremo: con un convegno presentato il nuovo movimento politico 'Gioventù Nazionale' (Foto e Video)

Il gruppo di Fratelli d’Italia a Sanremo ha presentato oggi all’Hotel Des Anglais di Sanremo, il movimento politico ‘Gioventù Nazionale’, che nasce ufficialmente anche in provincia di Imperia, attraverso un convegno dal titolo ambizioso ‘Impugna il presente. Disegna il Futuro’.

Quella di oggi pomeriggio è stata l’occasione per rimarcare la volontà dei giovani di far politica, con le idee e non con la violenza, dell’importanza di progettare oggi, con impegno e determinazione per costruire il domani.

Insieme al Senatore Gianni Berrino e al Consigliere regionale Veronica Russo sono intervenuti: Andrea Cacciavillani (Segretario Regionale di GN), Andrea Guazzoni (Responsabile Provinciale) e Roberta Minasso (Responsabile di Imperia).