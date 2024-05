Sanremo: Giuseppe Conte 'salta' l'appuntamento elettorale a sostegno del candidato Roberto Rizzo

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, non sarà oggi a Sanremo a sostegno della candidatura di Roberto Rizzo.

L’appuntamento era fissato per le 13 in piazza Colombo, ma Conte sarà invece a Genova, alla manifestazione organizzata in via Fanti D’Italia. Un appuntamento che era già programmato ma che, dopo l’arresto del presidente della Regione Giovanni Toti, assume nuovi temi.

Non è comunque da escludere che Conte possa essere a Sanremo nei prossimi giorni, in queste ultime settimane prima del voto.