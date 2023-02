Elezioni a Bordighera: Trucchi annuncia lista civica con sinistra e 5 Stelle, "A breve la presentazione"

Giuseppe Trucchi consigliere comunale di minoranza a Bordighera, conferma che in stanno proseguendo gli incontri per definire la nuova lista elettorale che si presenterà alle elezioni comunali, il 14 e 15 maggio.

"Si tratta di una formazione civica orientata chiaramente ai valori e ai principi riformisti, ostenuta dai partiti di centro sinistra PD, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana e Partito Socialista aperta anche alla partecipazione di candidati e sostenitori indipendenti ma orientati all'area progressista. - annuncia Trucchi - Abbiamo già definito il nome della lista e il simbolo, sia l'uno che l'altro molto belli e indicativi di quella che vuole essere la nostra proposta alla città. Stiamo lavorando alla definizione degli ultimi candidati ma ormai possiamo serenamente dire che siamo in dirittura di arrivo".



"Nelle prossime settimane presenteremo in conferenza stampa nome, simbolo e candidati. Nel frattempo è attiva una importante discussione interna per definire il programma che spazierà dai temi sanitari in un territorio così gravemente carente e con il problema Ospedale ancora tutto da concretizzare al di là delle annose promesse, ai temi del turismo, alla criticità della Rotonda di S.Ampelio, allo scarso interessamento sempre rivolto al Campo Zaccari, al problema parcheggi, al Palazzo del Parco, al progetto relativo alla Passeggiata Mare che lascia aperti interrogativi importanti, alle politiche sociali e di inclusione giovanile" - conclude Trucchi.