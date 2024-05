Elezioni Sanremo, Alessandro Mager: "Cimitero Monumentale della Foce, il recupero è concretamente realizzabile"

"Sono molto grato ai numerosi cittadini e agli addetti ai lavori che questa mattina mi hanno accompagnato nella visita del Cimitero monumentale della Foce. Il recupero di questo bene da parte dell’Amministrazione è una sfida che va affrontata con passione e prospettiva.



Dal confronto di oggi è emerso che è innanzitutto necessario intervenire, nell’interesse dei cittadini, per rendere loro accessibile la parte burocratica che riguarda il recupero delle sepolture private.



E’ emerso inoltre che è necessario intervenire per esaltare ciò che questo luogo rappresenta e racconta, e che dovrà essere diffuso anche aderendo a reti di cimiteri storici monumentali internazionali.



Non sono spaventato davanti al degrado e sono certo, per aver approfondito il tema e valutato le strade da percorrere che il recupero del nostro cimitero storico sia concretamente realizzabile.



Alessandro Mager".