Elezioni Amministrative Sanremo: presentate le 7 candidature a sindaco e 17 liste, una in meno del previsto

Tutto confermato a Sanremo, tra liste e candidati a sindaco, ovviamente se la commissione elettorale che si riunirà domani valuterà positivamente la presentazione delle firme e della documentazione, che come prescritto dalla Legge, sono stati presentati entro i termini previsti (le 12 di oggi). Saranno quindi 408 i candidati alla carica di Consigliere comunale.

Ieri sono state 13 le liste presentate in Comune per le elezioni Amministrative di Sanremo ed oggi sono arrivate le restanti quattro. Per quanto riguarda quelle del centrodestra (ha sostegno di Gianni Rolando) hanno espletato il tutto già ieri Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Andiamo e Sanremo Domani. Oggi è stata presentata quella dell’Udc.

Per Alessandro Mager hanno consegnato ieri i documenti necessari le liste Idea, Forum e Sanremo al Centro mentre oggi è stata la volta di Anima. Una lista in meno, rispetto a quanto annunciato un paio di mesi fa, per quelle a sostegno di Fulvio Fellegara, del Partito Democratico, di Progetto Comune e di Generazione Sanremo. Non ci sarà quella civica che doveva chiamarsi ‘Sanremo nel Cuore’, che ha visto i suoi componenti confluire nelle altre.

Il Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato Roberto Rizzo, e Indipendenza che sostiene Erica Martini hanno presentato i documenti ieri mentre oggi è stata la volta di quelle per Luca De Pasquale e Roberto Danieli.

Domani si riunirà quindi la commissione elettorale che controllerà le documentazioni presentate e, nel pomeriggio, alle 18, verrà estratto l’ordine con cui le liste verranno sistemate sulle schede elettorali e sui tabelloni.