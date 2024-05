Seconda lista nel piccolo borgo: 'Pigna e Buggio nel cuore', Patrizia Stefani si candida a sindaco (Foto)

Patrizia Stefani si candida a sindaco di Pigna in vista delle prossime elezioni comunali in programma a giugno. Si tratta della seconda lista che si contrappone a quella dell'attuale primo cittadino, Roberto Trutalli.

L'insegnante 52enne ha deciso di candidarsi per il ruolo di primo cittadino per migliorare il paese. “Ci sono diverse ragioni per cui ho deciso di candidarmi, Pigna è il paese natale della mia famiglia e ho potuto, pertanto, negli anni osservare come le diverse problematiche hanno influito negativamente sulla vitalità del paese" - spiega Patrizia Stefani - "Vorrei, pertanto, contribuire al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, facendo ritornare il paese agli antichi splendori, passando soprattutto attraverso le piccole cose”.

Tanti gli obiettivi per rinnovare Pigna e Buggio. "Avere la possibilità di diventare sindaco di un piccolo paese mi offre l'opportunità di lavorare a stretto contatto con i residenti, ascoltare le loro preoccupazioni e collaborare con loro per trovare soluzioni concrete ai problemi. Credo fortemente, infatti, nella politica partecipata pertanto uno dei miei primi obiettivi sarà quello di coinvolgere l’intera popolazione" - sottolinea Stefani - "Diversi sono gli obiettivi che ci siamo prefissati nel nostro programma elettorale che presenteremo alla popolazione".

Stefani si candida con la lista civica 'Pigna e Buggio nel cuore'. “Vorrei sottolineare l’importanza della squadra, le persone che appartengono alla lista civica Pigna e Buggio nel cuore di cui sono capolista, sono persone per bene che amano il paese vivendo sia le bellezze sia le criticità quotidianamente, sono sicura che il loro apporto, ognuno per le proprie competenze, sarà fondamentale” - afferma Stefani parlando della sua squadra.

Al suo fianco vi saranno l'imprenditore 59enne Eugenio Chierico, il pensionato 64enne Maurizio Oddo, il pensionato Mario Allavena detto Generale, l'imprenditore 55enne Danilo Insenga, l'impiegata 29enne Laura Zandonella, il 62enne imprenditore agricolo Lantero Gregorio, l'impiegata Maria Angela Cacciani, lo chef d'equipe 50enne Vincenzo Baldacchino detto Enzo, il 48enne chef d'equipe Zeljko Jakovljevic e l'artista 69enne Angela Conte.