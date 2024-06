Elezioni comunali a Pigna, l'appello di Patrizia Stefani: "Votate per un reale cambiamento"

"Si conclude oggi una campagna elettorale lunga, faticosa ma bellissima, che ci ha portato a confrontarci con molte persone nei nostri incontri ma anche camminando per il paese come continueremo a fare principio base di quella politica partecipata in cui io credo molto" - dice il candidato sindaco a Pigna Patrizia Stefani in vista delle elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

"Credo molto in questo gruppo composto da persone per bene che si sono messe in gioco per poter offrire un’alternativa vera e credibile per Pigna e Buggio e a loro va il mio grazie" - sottolinea Stefani - "Ho ripetuto più volte che Pigna non ha nulla da invidiare ad altri borghi delle vallate circostanti. Molti sono i paesi che hanno risorse artistiche e culturali minori di Pigna ma che con una rete di promozione e valorizzazione hanno creato incoming e turismo. Ci vuole impegno, ci vuole, soprattutto, la possibilità di creare una filiera che permetta di avere più fondi attraverso bandi pubblici e sovvenzioni fondamentali oggi per amministrare un paese".