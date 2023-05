Ventimiglia, Flavio Di Muro: "E' stata una campagna elettorale intensa, dinamica e combattuta" (Foto e video)

Dj set, musica dal vivo, buffet e intrattenimento per i più piccoli. Così il candidato sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro ha chiuso la campagna elettorale della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Di Muro in Piazza Falcone e Borsellino a Ventimiglia.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il viceministro alle Infrastrutture l'onore Edoardo Rixi, il senatore Gianni Berrino, l’onorevole Rosso, l’onorevole Bagnasco, assessori e consiglieri regionali della Liguria.

Il candidato a sindaco, Flavio Di Muro, ha così commentato la campagna elettorale che sta terminando: “Ci sono tanti ventimigliesi che stanno partecipando alla chiusura di una campagna elettorale intensa, di ascolto, molto dinamica e combattuta. E’ stato importante parlare con tutti e con le associazioni. Un grande ringraziamento a chi ha creduto in questo progetto politico e noi siamo pronti. Ci rimettiamo al voto dei Ventimigliesi e, se vinceremo, saremo pronti da lunedì a governare la città”.

Il presidente della Regione, Giovanni Toti: “Sono qui per sostenere la candidatura migliore per questa città, ovvero di chi la conosce bene e ha voglia di impegnarsi e metterci la faccia. Ventimiglia ha grosse capacità di crescita per i prossimi 10 anni e credo che la maggioranza politica che governa la regione e il paese può portare molto anche a Ventimiglia, ringiovanendo la classe politica ventimigliese”.

Il vice Ministro, Edoardo Rixi: “E’ un momento importante perché Ventimiglia può avere un sindaco con una coalizione ampia, collegata con il governo regionale e nazionale, in un momento in cui il paese sta ripartendo e con l’intenzione di investire sulle città di confine. Flavio è a conoscenza delle possibilità di finanziamento regionale e nazionale, grazie alla sua esperienza. Credo sia un valore aggiunto per tutta la Liguria”.

E infine il Senatore Gianni Berrino: “Sono qui per sostenere il nostro candidato e la nostra lista. Poi attenderemo i risultati”