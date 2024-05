Si torna a parlare di antenne per cellulari: comitato chiede una presa di posizione ai candidati a sindaco

Il comitato spontaneo ‘Salus Matutia’ ha inviato una ‘lettera aperta’ ai candidati a sindaco di Sanremo alle prossime elezioni amministrative. La missiva riguarda le emissioni delle antenne per i cellulari.

“Dal 29 aprile sono entrati in vigore i nuovi limiti di emissione elettromagnetica per le reti di telefonia cellulare. Già qualche giorno fa il sindaco di Lavagna, in provincia di Genova, ha emesso una ordinanza con la quale vieta su tutto il territorio comunale ‘qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici ad oggi vigenti pari a 6 V/m e che nessuna ragione tecnica, tecnologica o economica potrà giustificare un aumento di tale limite con rischio per la salute della popolazione’. Non solo il sindaco di Lavagna e quello di Santa Margherita Ligure, anche il primo cittadino di Rapallo, Carlo Bagnasco ha emesso un’ordinanza che: “vieta qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici ad oggi vigenti, pari a 6 V/m”; ancora, a Sestri Levante il Consiglio comunale ha votato favorevolmente alla pratica presentata dal sindaco Solinas; stessa ordinanza anche a Cogorno, con il sindaco Gino Garibaldi, e a Pieve Ligure, il cui sindaco Paola Negro ha ribadito: ‘Un innalzamento dell’attuale limite dei 6 V/m, in ottica di ragionevolezza, prudenzialità e sostenibilità dovrebbe essere necessariamente determinato sempre e soltanto in base a robuste scelte ed evidenze di tipo medico-scientifiche, e non già mai in base a scelte politico-economiche, tecnologiche o comunque altrimenti opportunistiche, in funzione cioè di interessi diversi da quello primario della tutela della salute dei cittadini’.

“Il video (QUI) presenta gli spaventosi risultati ottenuti dalle ricerche di Nuova Saline Onlus, associazione culturale tecnico-scientifica con sede a Montesilvano (Pescara), che collabora con l’amministrazione locale per il monitoraggio del fiume Saline, pertanto un’azienda accreditata e riconosciuta per la validità del suo impegno professionale e le sue attrezzature all’avanguardia”.

“Intendiamo conoscere pubblicamente – termina il comitato - ovviamente prima della tornata elettorale, dai candidati Sindaco di Sanremo quali siano le loro intenzioni riguardo a questo problema che non può e non deve essere sottovalutato e li invitiamo a condividere le stesse scelte prudenziali e responsabili che tanti altri sindaci Italiani hanno già, molto saggiamente, intrapreso”.