Migranti a Ventimiglia, Flavio Di Muro: "Basta bivacchi, saremo inflessibili con chi verrà a delinquere e a prostituirsi" (Foto e video)

“Abbiamo ideato un patto per Ventimiglia sicura, che è un accordo di sicurezza urbana che verrà siglato tra il sindaco e il ministro dell’Interno che prevede una serie di investimenti per garantire più sicurezza e più decoro. Parlo di nuove assunzioni per la polizia locale, di nuove dotazioni e strumentazioni, come il teaser a impulso elettrico per derimere le risse sempre più frequenti in città, e l’acquisto di presidi mobili, camionette che possano garantire l’identificazione di migranti in tutta la città ed essere presenti in tutti i quartieri. Bisogna identificare le persone ed accompagnarle nei posti dediti all’accoglienza o al rimpatrio. Non possiamo più tollerare bivacchi e situazioni abusive. Dobbiamo investire nella videosorveglianza e nella riqualificazione urbana dei quartieri che devono essere vissuti dai cittadini di Ventimiglia. Bisogna migliorare la convivenza tra migranti, residenti e commercianti” - dice il candidato sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro illustrando uno dei punti del suo programma elettorale.

“Per noi la sicurezza è una priorità assoluta. E’ il primo punto del nostro programma. Bisogna garantire decoro, pulizia e sicurezza ai cittadini che oggi hanno paura ad uscire di casa sia di giorno che di notte. Servono risposte concrete e noi abbiamo la competenza per poterle dare e la coerenza della nostra linea politica. Siamo pronti ad affrontare questo tema con serietà e pragmatismo” - sottolinea Di Muro in corsa alle prossime elezioni amministrative con le liste Unione di Centro-Verde è popolare, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Torna grande Ventimiglia Di Muro Sindaco - "Siamo la coalizione di centrodestra, abbiamo le idee chiare, siamo la stessa coalizione del governo nazionale, quindi, condivideremmo le scelte volte alla sicurezza delle persone più vulnerabili e ad una migliore gestione del flusso migratorio. Saremo inflessibili con chi verrà a delinquere, a spacciare, a bivaccare o a prostituirsi".